[종합] 마트서 키운 이익, 자회사서 줄었다 ...이마트, 3분기 영업익 뚝

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3분기 연결 매출 영업익 461억원…전년比 70% 급감

별도 영업익은 46.3% 증가…트레이더스 분기 최대 실적

자회사 부담에 수익성 감소...스타벅스 453억원 영업손실

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트가 올해 3분기 본업의 성장에도 자회사 실적 부진으로 연결 영업이익이 크게 줄어든 것으로 나타났다. 할인점과 트레이더스, 에브리데이의 수익성이 나란히 개선됐지만 스타벅스 운영사인 SCK컴퍼니와 건설 부문의 손익 악화를 상쇄하기에는 역부족이었다.

이마트는 올해 3분기 연결 기준 순매출이 7조4919억원으로 전년 동기 대비 1.2% 증가했다고 11일 밝혔다. 영업이익은 461억원으로 지난해 같은 기간보다 1053억원, 69.6% 감소했다.

당기순이익은 3103억원에서 6억원으로 급감했다. 영업이익률도 2.0%에서 0.6%로 1.4%포인트(p) 하락했다.

이마트 전경. [사진=뉴스핌 DB]

◆자회사 손익 악화…누적 순손실 568억원

연결 실적을 끌어내린 것은 자회사 부진이다. 3분기 연결 자회사 영업손실은 806억원으로, 전년 동기 대비 손익이 1361억원 악화했다.

SCK컴퍼니는 e-프리퀀시 중단 등의 영향으로 영업손실 453억원을 기록했다. 전년 동기와 비교하면 손익이 1053억원 감소했다. 건설과 푸드 부문도 각각 540억원, 65억원의 손익 감소 요인으로 작용했다.

일부 관계사는 수익성을 개선했다. SSG닷컴은 상품·멤버십·물류 운영 효율화로 전년 동기보다 손익을 158억원 개선했다. 이마트24도 영업손실을 49억원 줄여 29억원으로 축소했다. 조선호텔앤리조트는 방한 외국인 증가에 따른 투숙률과 객단가 상승에 힘입어 영업이익이 2.7% 늘어난 226억원을 기록했다.

올해 1~3분기 연결 순매출은 21조5304억원으로 전년 동기보다 0.6% 감소했다. 누적 영업이익은 1813억원으로 45.5% 줄었고, 당기순손익은 지난해 3626억원 흑자에서 올해 568억원 적자로 돌아섰다.

[AI 인포그래픽=남라다 기자]

◆별도 총매출 첫 5조원…본업 회복세 지속

자회사 실적과 달리 본업은 외형과 이익을 함께 키웠다. 이마트의 3분기 별도 기준 총매출은 5조1040억원으로 전년 동기 대비 11.1% 증가했다. 별도 분기 총매출이 5조원을 넘어선 것은 처음이다.

영업이익은 1660억원으로 46.3% 늘었다. 할인점에서 353억원, 트레이더스에서 159억원, 에브리데이에서 11억원의 영업이익 증가분이 발생했다. 1~3분기 누적 별도 영업이익도 3379억원으로 28.8% 증가했다.

가격 경쟁력 강화와 매장 재단장이 고객 유입으로 이어졌다. 3분기 방문객 수는 전년 동기보다 할인점이 5.3%, 트레이더스가 8.0%, 에브리데이가 11.5% 늘었다.

통합 매입을 활용한 가격 투자와 할인행사도 효과를 냈다. 3분기 '고래잇' 행사 매출과 방문객 수는 각각 29.2%, 14.7% 증가했다. 초저가 자체 브랜드(PL) '5K프라이스' 매출은 두 배 이상으로 늘었다.

'스타필드 마켓'으로 재단장한 경산점은 리뉴얼 이후 매출과 방문객 수가 각각 18.4%, 8.4% 증가했다. 동탄점도 매출이 11.4%, 방문객 수가 7.7% 늘었다.

◆트레이더스 매출·이익 최대…에브리데이도 성장

트레이더스는 분기 기준 역대 최대 매출과 영업이익을 달성했다. 3분기 총매출은 1조1668억원으로 전년 동기보다 16.6%, 영업이익은 552억원으로 40.5% 증가했다.

단독 상품과 자체 브랜드, 먹거리 구성을 강화한 점이 성장에 힘을 보탰다. 자체 브랜드 'T스탠다드' 매출은 16.6%, 'T카페' 매출은 15.5% 늘었다.

에브리데이의 총매출은 3995억원으로 7.7%, 영업이익은 110억원으로 11.1% 증가했다. 통합 매입을 활용한 할인행사와 퀵커머스 확대가 실적을 뒷받침했다. 퀵커머스 매출은 전년 동기 대비 38.5% 늘었다.

이마트 관계자는 "꾸준히 다져온 본업 경쟁력이 고객 기반 확대로 이어지며 외형 성장과 수익성 제고를 동시에 이끌었다"며 "앞으로도 유통 혁신을 이어가는 동시에 고객이 체감하는 혜택을 확대해 시장 리더십을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

nrd@newspim.com