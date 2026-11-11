조광 교수, 제30회 한국가톨릭학술상 공로상 수상

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 한국교회사 연구에 오랜 기간 힘써온 조광 고려대학교 명예교수가 제30회 한국가톨릭학술상 공로상 수상자로 선정됐다.

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한국가톨릭학술상은 가톨릭교회 학문 발전에 관련 연구자들을 격려하고 학술 연구의 저변을 넓히기 위해 마련된 상이다. 올해로 30회를 맞은 가운데 조 교수는 학술상 제정 초기부터 운영과 심사에 참여해 온 인물이라는 점에서도 의미를 더한다.

조 교수는 1997년 가톨릭신문사가 한국가톨릭학술상을 처음 제정할 당시 기초 작업에 참여했다. 이후 30년 동안 운영위원과 심사위원으로 활동하며 수상자 선정과 학술상 운영에 꾸준히 힘을 보탰다.

특히 그는 성직자나 수도자, 평신도 등 신분에 따라 수상자를 구분하기보다 연구 성과를 중심으로 평가해야 한다는 원칙을 지켜왔다고 설명했다. 이러한 과정을 통해 한국교회 안에서 신학과 교회사 연구가 하나의 학문 분야로 자리 잡는 데 학술상이 일정한 역할을 했다는 평가도 내놨다.

조광 교수는 자신 역시 학술상의 수상자이기도 하다. 지난 2010년 저서 '조선후기 사회와 천주교'로 제14회 한국가톨릭학술상 본상을 수상한 바 있다. 당시 수상 경험은 이후 연구를 이어가는 데 하나의 계기가 됐다고 밝혔다.

이번 공로상 수상을 계기로 새로운 연구 계획도 세웠다. 조 교수는 향후 한국천주교회사 집필에 나설 계획으로, 한국교회사를 별도의 특수사로만 다루기보다 한국사의 흐름 안에서 함께 살펴보는 작업에 집중할 예정이다. 집필 분량은 약 500~600쪽 규모로 구상하고 있으며 완성까지 약 5년을 예상하고 있다.

그는 한국교회의 학문적 기반에 대한 관심도 더욱 필요하다고 강조했다. 눈에 보이는 시설이나 외형적인 성장 못지않게 신학과 교회사 연구를 뒷받침하는 환경을 조성하는 것이 한국교회의 장기적인 발전을 위해 중요하다는 취지다.

후학들에게도 한국교회사를 한국사와 분리된 영역으로 바라보기보다, 당시 사회와 정치·문화적 흐름 속에서 함께 해석하는 연구가 이어지기를 바란다고 전했다.

조광 교수는 "30년이라는 시간 동안 가톨릭학술상이 한국교회의 신학 연구 풍토를 만드는 데 의미 있는 역할을 해왔다"며 "이번 공로상 수상을 새로운 출발점으로 삼아 한국사 속에서 한국교회사를 조명하는 작업을 이어가고 싶다"고 밝혔다.

한편 조 교수는 고려대학교 한국사학과 교수와 문과대학 학장, 박물관 관장을 거쳤으며 국사편찬위원회 위원장 등을 역임했다. 현재 고려대학교 한국사학과 명예교수와 한국교회사연구소 고문 등으로 활동하고 있다.

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