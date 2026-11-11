GS리테일, 동반성장지수 3년 연속 최우수…유통 부문 1위

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

GS25 다섯 번째 최우수

GS샵 3년 연속 우수

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = GS리테일은 올해 동반성장지수 평가에서 3년 연속 '최우수' 등급을 받고 유통 부문 1위에 올랐다고 11일 밝혔다.

동반성장위원회 평가에서 GS리테일은 '최우수 명예기업'에도 이름을 올렸다. 사업별로는 편의점 GS25가 가맹업 부문 '최우수', 홈쇼핑 GS샵이 홈쇼핑업 부문 '우수' 등급을 받았다.

GS리테일은 동반성장위원회가 발표한 2026년 동반성장지수 평가에서 '최우수' 등급을 획득했다. GS25는 가맹업 부문에서 '최우수' 등급을, GS샵은 홈쇼핑업 부문에서 '우수' 등급을 획득했다. [사진=GS리테일]

동반성장지수는 대기업과 중소기업의 동반성장 수준을 평가하는 지표다. 협력사와의 공정한 거래 문화와 상생 협력 활동 등을 종합해 등급을 부여한다.

GS25는 2016년 신설된 가맹업 부문에서 편의점 업계 최초로 '우수' 등급을 받았고, 2019년에는 유통업계 최초로 '최우수' 등급을 받았다. 올해까지 '최우수' 등급을 받은 횟수는 모두 다섯 차례다.

GS리테일은 동반성장위원회가 발표한 2026년 동반성장지수 평가에서 '최우수' 등급을 획득했다. GS25는 가맹업 부문에서 '최우수' 등급을, GS샵은 홈쇼핑업 부문에서 '우수' 등급을 획득했다. [사진=GS리테일]

GS25는 2017년 가맹 경영주 상생 지원안을 발표한 뒤 매출 활성화 인센티브와 재고처리 한도 증액, 점포 운영 지원금 등을 운영하고 있다. 올해는 플라스틱 가공업계와 납품대금 조정 등을 위한 상생협약도 체결했다.

GS샵은 홈쇼핑업 부문에서 3년 연속 '우수' 등급을 받았다. 중소기업 방송 판로 지원 프로그램 '상생온앤업'을 2024년부터 공개 모집 방식으로 운영하며 방송 기획과 제작, 송출을 지원하고 있다.

중소기업 수수료 무료 판매 방송은 2013년부터 이어오고 있다. GS25와 GS샵은 협력사의 시설 투자, 시제품 제작, 제품 디자인 개선을 지원하는 '혁신 파트너십 사업'도 추진하고 있다.

kji01@newspim.com