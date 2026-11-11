KT, 동반성장지수 12년 연속 최우수…협력사 수출 1800억원

AI 핵심 요약beta
- KT가 11일 2025년도 동반성장지수에서 12년 연속 최우수 등급을 받았다
- 해외 판로 지원으로 협력사 18곳이 1800억원 규모 수출 실적을 기록했다
- 저리 대출·투자와 납품대금 조기 지급 등 금융 지원도 이어갔다
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저리 대출 691억원·납품대금 2500억원 조기 지급
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = KT가 동반성장위원회의 2025년도 동반성장지수 평가에서 12년 연속 최우수 등급을 받았다고 11일 밝혔다.
동반성장지수는 대기업과 중소기업 간 협력 수준을 평가하는 지표로, 동반성장위원회가 매년 발표한다.
KT는 올해 해외 판로 지원 프로그램인 'KT 글로벌 상생협력관'을 4차례 운영했으며, 참여 협력사 18개사가 총 1800억원 규모의 수출 실적을 기록했다고 설명했다.
협력사 금융 지원도 진행했다. 상생협력펀드를 통해 691억원 규모의 저리 대출을 지원하고, KT인베스트먼트 등과 연계해 217억6000만원을 벤처기업에 투자했다.
명절을 앞두고 그룹사와 함께 약 2500억원의 납품대금을 조기 지급했으며, 메모리 가격 상승에 대응해 협력사에 365억원의 구매 선금을 지원했다. KT에 따르면 이를 통해 협력사들이 절감한 메모리 구매 비용은 총 104억원이다.
이 밖에도 협력사 근로자를 대상으로 안전·보건 컨설팅과 안전장비를 지원하고, 디지털 인재 양성 프로그램 '에이블스쿨'과 소상공인 대상 인공지능(AI) 교육 등을 운영했다.
권혜진 KT SCM실장 전무는 "협력사의 기술 경쟁력과 글로벌 사업 역량을 높이고, 인공지능 전환(AX) 시대에 함께 성장할 수 있는 산업 생태계를 만들어 나가겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com