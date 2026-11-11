락인컴퍼니, 지스타 2026 참가…AI 시대 게임 해킹 막는 'LIAPP' 공개

AI 핵심 요약beta
- 락인컴퍼니가 11월 부산 지스타 2026에서 모바일 보안 솔루션을 선보인다
- 락인컴퍼니는 앱 위변조 방지와 실시간 위협 탐지 기술을 소개할 예정이다
- LIAPP은 별도 시스템 없이 게임 보안을 적용해 개발 부담을 줄이는 것으로 알려졌다
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앱 위·변조 방지·실시간 위협 탐지 등 다층 보안 기술 소개
AI 활용한 게임 해킹·부정행위 고도화에 대응
글로벌 게임 개발사 대상 기술 협력 확대 추진
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 모바일 앱 보안 전문기업 락인컴퍼니(대표 최명규)가 오는 11월 부산 벡스코에서 열리는 국내 최대 게임 전시회 '지스타(G-STAR) 2026'에 참가해 모바일 앱 보안 솔루션 'LIAPP(리앱)'을 선보인다.
락인컴퍼니는 이번 전시에서 국내외 게임 개발사와 퍼블리셔를 대상으로 LIAPP의 핵심 보안 기술과 게임 서비스 환경에 맞춘 보안 적용 방안을 소개할 예정이다.
최근 인공지능(AI)을 활용한 소스코드 분석과 취약점 탐색 기술이 발전하면서 게임 해킹과 부정행위도 정교해지고 있다. 락인컴퍼니는 이에 대응해 앱 위·변조 방지, 실시간 위협 탐지(RASP), 게임엔진 보호 기술을 결합한 다층 보안 체계를 강조할 계획이다.
LIAPP은 별도의 보안 시스템을 구축하지 않고도 기존 게임 개발 환경에 보안 기능을 적용할 수 있는 것이 특징이다. 개발사의 보안 구축 및 운영 부담을 줄이면서 게임 핵심 자산을 보호하고 공정한 게임 이용 환경을 조성하도록 지원한다.
최명규 락인컴퍼니 대표는 "AI 기술 발전으로 게임 해킹과 부정행위가 지능화하면서 게임 자산과 서비스 환경을 종합적으로 보호하는 보안 체계의 중요성이 커지고 있다"며 "이번 지스타 참가를 계기로 글로벌 게임 기업과 기술 협력 및 사업 기회를 확대하겠다"고 말했다.
락인컴퍼니는 2015년부터 지스타 B2B 전시관에 지속적으로 참가해 국내외 게임 기업과 협력해 왔다. LIAPP은 게임뿐 아니라 금융, 커머스, 공공 등 다양한 산업 분야의 모바일 서비스 보안에도 활용되고 있다.
windy@newspim.com