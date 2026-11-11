신한은행, NCSI 은행 부문 10년 연속 1위

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고객 의견 반영 서비스 개선

금융사기 예방 노력 인정

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 국가고객만족도(NCSI) 조사에서 은행 부문 10년 연속 1위를 차지했다.

신한은행은 11일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '2026 국가고객만족도(NCSI)' 조사 인증식에서 은행 부문 1위에 선정됐다고 밝혔다.

11일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '2026 국가고객만족도(NCSI)' 조사 인증식에서 은행 부문 10년 연속 1위를 수상한 정상혁 신한은행장(오른쪽)과 홍준호 조선일보 대표이사가 기념촬영을 하고 있다. [사진=신한은행]

NCSI는 한국생산성본부(KPC)가 주관하는 고객만족도 지표로, 국내외에서 생산돼 국내 소비자에게 판매되는 제품과 서비스에 대해 고객이 직접 평가한 만족 수준을 측정·계량화한 조사다.

신한은행은 고객 의견을 금융서비스와 제도 개선에 반영하는 고객중심 경영을 지속해 온 점을 인정받았다고 설명했다.

고객 의견을 실시간으로 수집하고 인공지능(AI)을 활용해 분석·분류하는 고객 경험조사를 운영하고 있으며, 고객 불편사항을 신속하게 개선하고 결과를 공유하는 '고객 편의성 혁신 프로젝트'와 '신한 새로고침'도 추진하고 있다. 디지털 기술과 전문 상담을 결합한 '스마트혁신점포'도 확대하고 있다.

금융사기 예방과 고객 자산 보호를 위한 체계도 강화했다. 금융회사 간 보이스피싱 의심정보를 신속하게 공유하는 금융권 정보공유시스템(ASAP)을 구축했으며, AI 에이전트로 자금 유동성과 거래 흐름을 종합 분석하는 지능형 모니터링 체계를 마련했다. 이상거래와 사기이용계좌 탐지도 강화하고 있다.

고령자와 금융취약계층을 위한 보호체계도 운영 중이다. 소비자보호부 등 7개 부서가 참여하는 '치매고객 금융보호 태스크포스(TF)'를 운영하고, AI·디지털 금융교육센터 '신한 학이재'와 시니어 맞춤형 현금자동입출금기(ATM)를 도입했다. 장애인 고객을 위한 필담·수어 상담도 지원하고 있다.

정상혁 신한은행장은 "국가고객만족도 은행 부문 10년 연속 1위에 선정돼 감사하게 생각한다"며 "이번 수상은 고객의 목소리에 귀 기울이고 작은 불편까지 개선하기 위해 전 직원이 함께 노력해 온 결과"라고 말했다. 이어 "앞으로도 고객이 더욱 편리하고 안전한 금융서비스를 이용할 수 있도록 소비자보호 강화와 금융서비스 혁신에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com