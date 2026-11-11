NS홈쇼핑, 가래떡세트 1000개 나눔…농업인의 날 기념

AI 핵심 요약beta
- NS홈쇼핑은 11일 판교 본사에서 가래떡세트 1000개를 나눴다
- 임직원과 방문객에게 가래떡을 제공하고 아동시설에도 전달했다
- 국산 쌀 소비 촉진과 농가 응원을 위해 마련한 행사다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = NS홈쇼핑은 농업인의 날인 11일 판교 본사에서 우리쌀로 만든 가래떡세트 1000개를 나누는 행사를 진행했다고 밝혔다.
회사는 이날 오전 10시부터 본사 1층 로비에서 임직원과 홈플러스 익스프레스 임직원, 판교세븐벤처밸리 입주사 임직원 및 방문객에게 가래떡세트를 제공했다.
판교세븐벤처밸리어린이집과 경기남부아동일시보호소에도 가래떡세트를 전달했다. 이번 행사는 국산 쌀 소비를 촉진하고 농가를 응원하기 위해 마련됐다.
NS홈쇼핑은 2015년부터 우리쌀 소비촉진 캠페인을 이어오고 있다. 농업인의 날을 맞아 지역사회에 가래떡을 나누는 행사는 2016년부터 진행했다.
이번 나눔은 협력사와 지역사회의 성장을 지원하는 상생 브랜드 'Yes, NS!' 활동의 하나다.
NS홈쇼핑은 올해 상생방송 'Yes, NS! 팔도장터'의 주요 5개 방송에서 포항산딸기와 제주단호박, 고구마 등 지역 농산물과 특산품 약 110톤을 판매했다고 밝혔다. 농촌 일손돕기 봉사활동도 진행하고 있다.
kji01@newspim.com