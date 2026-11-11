롯데웰푸드 3Q 영업익 30% 증가…인도·카자흐 영업익 138% 급증

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데웰푸드가 올해 3분기 영업이익 899억원을 기록해 전년 동기 대비 29.7% 증가했다. 늘어난 영업이익 약 206억원 가운데 65% 안팎은 인도와 카자흐스탄 등 해외 법인이 채웠다. 내수에서는 수익성 중심 운영으로 매출이 줄었지만 해외 고성장이 이를 상쇄했다.

11일 롯데웰푸드에 따르면 3분기 연결 매출은 1조1739억원으로 1.5% 늘었다. 영업이익률은 7.7%로 전년 동기 6.0%보다 1.7%포인트 올랐고, 당기순이익은 519억원으로 4.0% 증가했다. 3분기 누적으로는 매출 3조3569억원, 영업이익 1904억원으로 각각 5.0%, 58.7% 늘었다. 누적 영업이익률은 5.7%다. 영업이익은 올해 1분기부터 3개 분기 연속 증가세를 이어갔다.

롯데웰푸드 CI. [사진= 롯데웰푸드]

매출 증가율이 1.5%에 그친 것은 내수 부진 영향이다. 회사는 내수 시장에서 수익성 중심 효율화 운영을 하면서 매출이 감소했고, 이를 인도와 카자흐스탄 중심 해외 법인의 고성장이 상쇄했다고 설명했다. 3분기 해외 법인 매출은 2710억원으로 16.1% 늘었고 영업이익은 231억원으로 137.8% 급증했다. 3분기 누적 해외 법인 매출은 8527억원, 영업이익은 647억원으로 각각 20.5%, 105.4% 증가했다.

인도에서는 초코파이 제4라인 안정화와 지역 커버리지 확대가, 카자흐스탄에서는 안정적인 내수와 수출 성장세가 실적에 기여했다. 해외 법인 영업이익이 연결 영업이익에서 차지하는 비중은 단순 계산으로 지난해 3분기 14% 수준에서 올해 26%로 올랐고, 누적으로는 34%에 이른다.

다만 이번 증가율에는 기저효과가 섞여 있다. 롯데웰푸드는 지난해 3분기 영업이익 693억원에 희망퇴직 등 일회성 비용 111억원이 반영됐다며, 이를 제외하면 803억원이라고 설명한 바 있다. 올해 899억원을 일회성 비용 제외 기준과 비교하면 증가율은 약 12%다. 해외 법인도 지난해 3분기 영업이익이 97억원으로 전년 동기보다 30.9% 줄었던 터라 올해 증가폭이 더 크게 나타났다. 2년 전 같은 분기 140억원과 비교하면 증가율은 65% 수준이다.

국내에서는 빙과 시장이 비우호적인 날씨로 위축된 가운데 핵심 브랜드 중심의 트렌드 마케팅으로 대응했다. 중동 전쟁 등 국제 정세 불안에 따른 포장재, 원유 등 원부자재 부담이 커진 상황에서도 저효율 SKU와 판매 채널을 합리화하고 생산성 개선을 이어가며 수익성을 끌어올렸다는 설명이다.

롯데웰푸드는 인도에서 초코파이 제4라인 안정화와 빙과 퀵커머스 확대에 주력하고, 카자흐스탄과 러시아 등에서도 롯데 브랜드 제품 분포를 넓힐 계획이다. 수출은 K-컬처 연계 마케팅과 현지 유통 채널 확대에 속도를 낸다. 국내에서는 4분기 빼빼로데이 성수기 수요를 공략하고 창고형 할인점, 생활용품점 등 신성장 채널 맞춤 전략을 강화한다.

롯데웰푸드 관계자는 "지속적인 사업 구조 고도화를 통한 본원적 경쟁력 강화와 인도, 카자흐스탄 등 해외 법인의 약진이 3분기 실적을 견인했다"며 "앞으로도 국내 수익성 강화 전략과 글로벌 시장 지배력 확대를 통해 질적 성장을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.

fineview@newspim.com