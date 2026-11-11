쿠팡 지원 중소기업, 대만 거래액 81%↑…판매기업 1만곳 넘어

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡은 11일 해외 진출 지원 중소기업 30여곳의 대만 거래액이 81% 증가했다고 밝혔다.
- 쿠팡은 지난해 50곳 넘는 중소기업의 입점·마케팅·물류·통관을 지원했다.
- 대만 진출 기업은 뷰티·생활용품·액세서리 등으로 확대된 것으로 알려졌다.
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물류·통관·현지 마케팅 지원
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 해외 진출 지원사업에 참여한 국내 중소기업 30여곳의 지난해 4~12월 대만 시장 거래액이 전년 동기 대비 약 81% 증가했다고 11일 밝혔다.
이번 집계는 쿠팡의 동반진출 지원사업에 참여한 기업을 대상으로 이뤄졌다. 쿠팡은 지난해 여러 해외 진출 지원 프로그램을 통해 50곳이 넘는 중소기업의 해외 시장 진출을 지원했다고 설명했다.
쿠팡은 입점과 상품 등록부터 현지 마케팅, 물류·통관, 고객응대까지 수출 과정 전반을 지원한다. 사업 내용에 따라 대만 인허가 등록에 필요한 지원도 제공한다.
마케팅 지원에는 상품 페이지 현지화와 상품 노출 전략 안내가 포함된다. 쿠팡 앱의 배너·키워드 광고·푸시 알림과 현지 인플루언서를 통한 사회관계망서비스(SNS) 홍보도 연계한다.
대만 시장에 진출한 국내 중소기업의 판매 품목은 뷰티 제품 외에 생활용품과 모바일 액세서리 등으로 넓어지고 있다. 정리수납용품 브랜드 브랜든은 지난해 2분기 쿠팡 대만 로켓배송 입점 후 올해 10월까지 거래액이 전년 대비 약 70배 증가했다고 밝혔다.
모바일 액세서리 기업 신지모루도 같은 기간 대만 시장 거래액이 약 2.8배 증가했다고 밝혔다. 현재 쿠팡에 입점한 중소상공인 1만곳 이상이 대만 시장에서 상품을 판매하고 있다.
지난해 기준 쿠팡에 입점한 연 매출 30억원 이하 소상공인은 30만곳을 넘었다. 이들의 거래액은 전년 대비 20% 이상 증가했다.
kji01@newspim.com