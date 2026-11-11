SKT 앤스로픽 지분가치 3.6조~4조, '6조' 기대엔 못 미쳐

분할 후 3860만주…상반기 장부가 대비 최대 5000억 증가

SKT "매각은 사업 연계·자금 소요 고려해 판단

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 미국 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 기업공개(IPO) 희망 공모가를 시장 기대보다 낮게 제시하면서, 초기 투자자인 SK텔레콤의 보유 지분 가치도 3조6000억~4조원 수준으로 좁혀졌다. 상반기 말 장부가액보다는 늘어난 규모지만, 앤스로픽 기업가치가 2조 달러(약 2675조원)까지 거론되던 때 기대했던 6조원대에는 미치지 못한다.

스마트폰 화면에 표시된 앤스로픽 로고 [사진=블룸버그통신]

앤스로픽이 10일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수정 증권신고서에 따르면, 희망 공모가는 주당 70~78달러이고 공모 주식 수는 8억2500만주다. 공모가 중간값(74달러) 기준 공모 규모는 약 610억 달러로, 사우디아람코(294억 달러)를 넘어 역대 최대 IPO가 될 전망이다.

희망 공모가를 상장 후 발행주식 수(약 130억9000만주)에 적용한 기업가치는 9200억~1조200억 달러다. 임직원 스톡옵션과 양도제한조건부주식(RSU)을 더하면 1조1100억~1조2400억 달러, 아마존 잔여 전환사채 등 잠재 주식까지 모두 포함한 완전희석 기준으로는 1조2600억~1조4000억 달러(약 1685조~1872조원)다.

SK텔레콤은 2023년 8월 앤스로픽에 1억 달러(당시 약 1300억원)를 투자했다. 올해 상반기에는 추가 투자 라운드에 참여해 15만7189주를 1399억원에 사들였다. 반기보고서 기준 6월 말 보유 주식은 386만330주이고, 장부가액은 3조5050억원으로 지난해 말(1조3762억원)보다 2조1288억원 늘었다.

앤스로픽이 지난 9월 단행한 10대 1 액면분할을 반영하면 SKT 보유 주식은 약 3860만주가 된다. 여기에 희망 공모가를 적용하면 SKT의 지분 가치는 하단(70달러) 기준 약 27억 달러(약 3조6100억원), 중간값(74달러) 기준 약 28억6000만 달러(약 3조8200억원), 상단(78달러) 기준 약 30억1000만 달러(약 4조300억원)다(10일 종가 환율 1337.5원 적용). 상반기 말 장부가액보다 약 1000억~5000억원 많은 수준이다. 상장 후 발행주식 기준 SKT의 지분율은 약 0.3%, 완전희석 기준으로는 약 0.2%다.

앤스로픽 기업가치가 1조5000억~2조 달러로 평가될 것이란 기대가 높던 때에는 SKT 지분 가치가 4조원 중반에서 최대 6조원에 이를 수 있다는 전망이 나왔다. 당시 기대치를 주당 가격으로 환산하면 약 89~118달러였지만, 실제 희망 공모가는 70~78달러로 제시됐다.

다만 최종 지분 가치는 확정 공모가와 상장 후 주가 흐름에 따라 달라진다. SKT가 3분기 중 지분을 추가로 취득했다면 보유 주식 수도 바뀔 수 있다.

SKT는 이번 상장과 함께 진행되는 260억 달러 규모 사모 투자에는 참여하지 않는다. 신고서에 따르면 사모에는 구글·엔비디아(각 100억 달러), AMD(25억 달러), 브로드컴·마이크론·마이크로소프트(각 10억 달러), TSMC(5억 달러) 등 7곳이 공모가에 클래스 N 주식을 사들인다.

상장 직후 지분 매각도 제한된다. 신고서에 따르면 기존 주주 대부분은 상장 후 최대 180일, 지분율이 0.5%를 넘는 일부 주주는 최대 365일 동안 보유 주식 매도가 제한된다.

SK텔레콤은 앤스로픽 지분을 당장 매각하기보다 전략적 협력을 이어간다는 방침이다. 정재헌 SK텔레콤 대표이사 사장은 지난 6월 일본 도쿄 NTT 본사에서 열린 기자간담회에서 "앤스로픽과 계속 협력할 부분이 있어 당장 지분을 처분할 계획은 없다"며 "SKT는 데이터, 인프라 사업에서 앤스로픽이 필요하며 앤스로픽도 자체 컴퓨팅 파워를 추진하고 있어 함께 논의할 수 있는 부분이 있다"고 강조한 바 있다.

SK텔레콤은 앤스로픽과 통신 특화 AI 모델 개발을 추진해 왔다. AI 데이터센터 등 컴퓨팅 인프라 분야에서도 협력 가능성을 모색하고 있다. 앤스로픽은 대규모 AI 모델 운영에 필요한 컴퓨팅 자원을 확보하는 것이 중요하고, SK텔레콤은 글로벌 AI 기업과의 협력으로 데이터센터 사업과 AI 생태계 경쟁력을 강화할 수 있다는 점에서 양측의 이해관계가 맞닿아 있다.

박종석 SKT 최고재무책임자(CFO)도 지난 4일 진행된 3분기 경영실적 발표 컨퍼런스콜에서 "앤스로픽 지분 매각은 앤스로픽과 사업 연계 가능성, 시장 여건, 성장 투자 필요 자금 등을 종합적으로 고려해 판단할 계획"이라며 "지분 처분을 통해 확보되는 재원 활용 방향은 AIDC를 비롯한 중장기 투자 계획과 실제 자금 소요, 재무 상황 등을 종합적으로 고려해 주주 가치 제고에 가장 효과적으로 기여할 수 있는 방향으로 결정할 것"이라고 밝혔다.

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