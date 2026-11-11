'국평 20억' 찍은 철산자이…보류지 16억부터 매각 나서

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전용 59~114㎡ 4가구 최고가 경쟁입찰

84㎡ 최근 실거래가 20.1억원

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 경기 광명시에서 이른바 '국민평수' 기준 처음으로 거래가격 20억원을 기록한 '철산자이더헤리티지'의 보류지 4가구가 시장에 나온다.

철산자이 더 헤리티지 조감도 [자료=GS건설]

11일 정비업계에 따르면 철산주공8·9단지 재건축 조합은 최근 철산자이더헤리티지 보류지 4차 매각을 공고했다. 전용 59㎡와 84㎡ 각 1가구, 114㎡ 2가구가 대상으로 오는 16일부터 18일까지 입찰을 받는다.

전용면적별 기준가격은 ▲59㎡A 13억5000만원 ▲84㎡A 16억원 ▲114㎡B 18억5000만원 ▲114㎡C 19억5000만원이다. 각 물건의 기준가격 이상을 제시한 응찰자 중 최고가 입찰자를 낙찰자로 선정한다.

이번 기준가격은 올해 1월 진행한 2차 매각 때와 같다. 당시 조합은 59㎡ 3가구와 84㎡ 2가구, 114㎡ 2가구 등 총 7가구를 입찰에 부쳤다. 면적별 기준가격은 이번 공고와 같다.

84㎡는 최근 실거래가보다 4억원 이상 낮은 가격에서 입찰을 시작한다. 이 단지 84㎡는 이달 2일 10층 물건이 20억1000만원에 거래되며 광명에서 처음으로 '국민평형 20억원'을 기록했다. 이번 보류지 기준가격인 16억원과는 4억1000만원 차이다.

이번에 나온 보류지 가격이 최근 시세보단 저렴하지만 2024년 첫 매각 때와 비교하면 입찰 문턱은 크게 높아졌다. 당시 59㎡ A타입의 기준가격은 9억원대였다. 이번에는 13억5000만원으로 책정돼 2년 사이 4억원 이상 높아졌다.

대형 면적도 비슷하다. 2024년에는 114㎡A타입 1가구가 13억4000만원부터 입찰을 받았지만 이번 114㎡B·C타입의 기준가격은 이보다 5억~6억원가량 올랐다.

보류지란 정비사업 조합이 분양 대상자의 누락이나 소송 등 사업 진행 과정에서 발생할 수 있는 변동에 대비해 확보하는 예비 물량이다. 관리처분계획에 따라 보류지를 매각하는 경우 토지거래허가 대상에서 제외돼 구청 허가와 2년 실거주 의무 없이 전세를 놓을 수 있다. 낙찰자가 이후 주택을 다시 매도할 때는 일반 거래와 마찬가지로 토지거래허가 규제를 적용받을 수 있다.

입찰에 참여하려면 본인이 써낸 입찰금액의 10% 이상을 보증금으로 납부해야 한다. 84㎡ 기준가격인 16억원으로 응찰한다면 보증금은 최소 1억6000만원이다. 기준가격보다 높은 금액을 제시할 경우 보증금도 그에 맞춰 늘어난다.

개찰은 18일 오후 5시 이후 진행한다. 낙찰자는 통보일로부터 20영업일 이내 계약을 체결해야 한다. 계약 후 즉시 입주할 수 있지만 소유권이전등기는 내년 상반기로 예정돼 있다. 조합 사정에 따라 일정이 바뀔 수 있다.

철산자이더헤리티지는 GS건설이 철산주공8·9단지를 재건축한 단지다. 최고 40층, 23개 동, 3804가구 규모로 지난해 5월 말 부분 준공했다.

chulsoofriend@newspim.com