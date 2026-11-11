복지부, '공공의료 AI 고속도로' 첫발…2029년 전국 완성

지역-권역책임의료기관 연계

전원 의뢰부터 퇴원 요약까지

연말까지 8개 공공병원에 연결

내년 최대 35개 공공병원 확산

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 병원 간 전원부터 수술·퇴원, 지역 회송에 이르는 전 과정에서 인공지능(AI)을 활용해 의료진의 행정 부담을 덜어주는 '공공의료 AI 고속도로'가 첫발을 뗐다.

강원대병원과 영월의료원 간 시범 개통을 시작으로 2029년까지 전국 모든 공공병원에 AI 고속도로 구축이 완료될 전망이다.

보건복지부는 11일 오후 2시 강원대병원과 영월의료원을 온라인으로 실시간 연결해 병원 간 전원부터 수술·퇴원, 지역 회송과정에서 인공지능(AI) 에이전트 3종을 활용한 '공공의료 AI 고속도로' 시범 개통식을 개최했다고 밝혔다.

강원대학교병원 투석실 모습.[사진=강원대학교병원] 2020.07.22 grsoon815@newspim.com

그동안 첨단 의료 AI 기술은 고성능 연산 기반 시설(인프라), 방대한 임상 데이터, 전문 인력을 갖춘 수도권 대형병원을 중심으로 개발돼 지역 공공병원은 도입 비용과 인프라 한계로 기술 혜택을 누리기 어려웠다.

정부는 이러한 격차를 해소하기 위해 서울대병원 등 선도 의료기관이 검증한 고성능 의료 AI 모델을 초고속 전용망 등을 지역 거점 병원과 2차 공공병원에 보급하는 '공공의료 AI 고속도로'를 구축했다.

이날 개통식에서는 지역책임의료기관인 영월의료원이 응급치료가 필요한 소아 환자를 권역책임의료기관인 강원대병원으로 전원해 수술·퇴원, 지역 회송에 이르는 전 과정을 상정한 가상 시나리오 시연이 진행됐다. 시연은 양 병원의 실제 전자의무기록(EMR) 화면과 연동돼 가동됐으며 의료진의 행정 부담을 덜고 진료 연속성을 보장하는 특화 AI 에이전트(Agent) 3종의 기능이 집중 점검됐다.

AI Agent 3종은 전원 의뢰·회송서 요약·생성, 수술 전 마취평가지 생성, 퇴원기록지 요약·생성이 포함된다. 전원을 의뢰할 경우 영월의료원 의료진이 분산된 검사 결과, 생체 징후, 약물 투약 이력 등을 일일이 찾아 적지 않아도 AI는 핵심 임상 소견을 자동 추출한다.

수술 전 마취평가지 생성은 마취과 의료진을 위한 '마취 전 상태 평가지' 초안을 사전 생성해 수술 대기 시간과 의료진 업무부담을 낮춘다. 퇴원기록지 요약·생성은 수술이나 급성기 치료가 끝나면 AI가 입원 경과와 처치 내역을 집약해 퇴원 요약지 초안과 지역 병원용 회송 소견서를 자동으로 구성한다.

다만, AI가 작성한 문서는 의료진의 업무를 보조하는 '초안 생성' 형태다. 최종 진료 판단이나 수정·전자서명은 담당 의사가 직접 수행해 의료적 안전성을 담보한다.

시연된 의료 AI 서비스는 'EMR 연동형 에이전트(2단계)'다. 현재 의료 현장에서 널리 쓰이는 AI는 전자의무기록(EMR)과 분리돼 별도 화면이나 뷰어를 띄워야 하는 '스탠드 얼론(1단계)' 방식이다. 의사가 진료 중에 별도 프로그램을 오가며 환자 정보를 재입력하고 결과를 복사해야 해 업무 흐름이 끊기는 실무적 한계가 있었다.

'공공의료 AI 고속도로'는 이러한 단절을 극복하고 진료 화면 안에서 AI가 필요한 임상 데이터를 스스로 분석해 초안을 작성해 주는 'EMR 연동형 AI' 기술을 공공의료 체계에 선제적으로 접목했다.

복지부는 '공공의료 AI 고속도로'를 체계적으로 안착시키기 위해 단계적 로드맵을 가동한다. 연말까지 시범 실증 8개 공공병원에 '공공의료 AI 고속도로' 연결을 완료하고, 내년 4월부터는 최대 35개 공공병원까지 확산시킬 예정이다. 2029년에는 지방의료원 등 전국 72개 공공병원 전체 대상으로 고속도로망이 완공된다.

정은경 복지부 장관은 "정부는 2026년을 보건의료 AX의 원년으로 삼겠다"며 "어느 지역에 살든, 어느 공공병원을 찾든 첨단 의료 AI가 국민의 건강을 보호하는 나라를 만들겠다"고 했다.

정 장관은 "오늘 영월과 춘천을 잇는 이 고속도로가 전국 어디서나 질 높은 의료를 누리는 대한민국으로 가는 첫 구간으로서 앞으로 지역 공공병원에서도 의료진이 AI를 활용해 서류 작업에 쏟던 시간을 환자에게 돌려드리고 의료 질을 획기적으로 높이겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com