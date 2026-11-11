카카오, 인적분할 앞두고 해외 투자자 설득…홍콩·싱가포르서 IR

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 11일부터 12일까지 홍콩·싱가포르서 해외 IR을 진행했다
- 정신아 대표 등은 인적분할 배경과 카카오AI·카카오X 전략을 설명했다
- 카카오는 분할 전 자기주식 1500억원을 매입·소각하기로 했다
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분할 전 자사주 1500억원 매입·소각 추진
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 카카오가 인적분할을 앞두고 해외 투자자들을 대상으로 분할 계획과 사업 전략을 설명한다.
카카오는 정신아 대표와 김도영 카카오X 대표 내정자가 11일부터 12일까지 홍콩과 싱가포르를 방문해 해외 기관투자자 10여 곳과 기업설명회(IR)를 진행한다고 밝혔다.
이번 IR에서는 인적분할의 배경과 분할 이후 카카오AI, 카카오X의 사업 방향 등을 설명하고 투자자들의 의견을 청취할 예정이다.
카카오는 지난 8월 인적분할 계획을 발표했다. 분할 이후 카카오AI는 카카오톡을 중심으로 인공지능(AI)·광고·커머스 사업을 담당하고, 카카오X는 테크핀·콘텐츠·모빌리티 사업과 신규 성장동력 발굴을 맡는다.
카카오는 분할 발표 이후 9월과 10월 두 차례 소액주주 간담회를 개최했으며, 주요 계열사 경영진이 참여하는 애널리스트 간담회도 진행했다.
주주환원 계획도 일부 앞당겼다. 당초 분할 이후 카카오X가 추진할 예정이었던 3000억원 규모의 자기주식 매입·소각 가운데 1500억원을 분할 전에 실행하기로 했다. 나머지 1500억원은 분할 이후 카카오X가 2027년 안에 매입·소각할 예정이다.
flurry327@newspim.com