현대모비스, 지난해 R&D 투자 1조8765억원…미래차 기술 개발 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

연구개발 인력 7831명…글로벌 연구거점 운영

전동화·자율주행·로보틱스 등 차세대 기술 60여종 공개

[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 현대모비스가 전동화와 자율주행, 소프트웨어 중심 차량(SDV) 등 미래 모빌리티 기술 확보를 위해 연구개발(R&D) 투자를 확대하고 있다.

현대모비스의 지난해 연구개발 투자 규모는 1조8765억원으로 2조원에 육박했다. 국내외 연구개발 인력은 7831명으로 늘었다.

현대모비스는 국내 마북·의왕·강남 연구소를 비롯해 북미와 유럽, 중국, 인도 등에 글로벌 연구거점을 운영하고 있다. 충남 서산 주행시험장과 스웨덴·중국·뉴질랜드의 동계시험장에서는 개발 기술의 실차 검증을 진행하고 있다.

특히 SDV 전환에 대응하기 위해 소프트웨어 개발 체계를 강화하고 전동화·전장·샤시안전 분야의 핵심 기술 내재화에 집중하고 있다.

'2026 현대모비스 R&D 테크데이' 로보틱스 핵심부품존 [서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 2026.11.11 hkj77@hanmail.net

최근 용인 기술연구소에서 개최한 '2026 R&D 테크데이'에서는 전동화와 SDV, 로보틱스 분야의 차세대 기술 60여종을 공개했다.

이 가운데 미래 수주 확대를 위해 선정한 10종의 '히어로(Hero) 제품'에는 차세대 하이브리드 배터리시스템과 자율주행·주차 통합제어기, 역방향 탑승객 보호 에어백 등이 포함됐다.

차세대 하이브리드 배터리시스템은 파우치형·각형·원통형 배터리셀을 모두 적용할 수 있도록 설계했다. 자율주행·주차 통합제어기는 원거리와 근거리 센서 정보를 통합해 주행 및 주차 기능을 지원한다.

이 밖에 네 바퀴 독립조향 시스템과 전기차 모터 출력 향상 신공법, 홀로그래픽 윈드쉴드 디스플레이, 가상현실 헤드업 디스플레이(HUD) 등도 선보였다.

기술 개발과 함께 특허 확보에도 나서고 있다. 현대모비스는 최근 3년간 약 7300건의 특허를 출원했으며, 이 가운데 친환경·미래기술 관련 특허가 약 44%를 차지했다. 지난해 기준 누적 특허 보유 건수는 1만356건이다.

외부 기술 확보를 위한 투자도 이어가고 있다. 미국 실리콘밸리의 오픈이노베이션 거점인 MVSV를 통해 자율주행과 인공지능(AI), 로보틱스 등 분야의 스타트업에 최근 7년간 약 1970억원을 투자했다.

현대모비스는 앞으로도 연구개발 투자와 글로벌 기술 협력을 확대해 미래차 핵심 부품 및 통합 솔루션 경쟁력을 강화할 계획이다.

hkj77@newspim.com