티로보틱스, 올해 3분기 영업익 26억원·전년比 293%↑

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올해 3분기 매출 148억원·14% 증가…누적 영업손실 5억원

진공로봇 출하 증가, 북미 ESS 누적 수주액 약 230억원

[서울=뉴스핌] 설희 기자= 휴머노이드 및 산업용 로봇 전문기업 티로보틱스는 올해 3분기 별도 기준 영업이익이 26억원으로 전년 대비 293% 증가했다고 11일 밝혔다.

같은 기간 매출액은 148억원으로 전년 대비 14% 증가했다. 올해 1~3분기 누적 매출액은 317억원이며 누적 영업손실은 5억원을 기록했다.

회사는 주력 사업인 진공로봇 부문의 출하 증가가 실적 개선을 이끌었다고 설명했다. 글로벌 주요 디스플레이 고객사 대상 진공로봇 출하가 늘면서 매출과 수익성이 개선됐다.

티로보틱스 로고. [사진=티로보틱스]

티로보틱스는 기존 디스플레이용 진공로봇 기술을 기반으로 반도체 유리기판 등 차세대 공정용 로봇 시장에서도 사업 확대를 추진하고 있다.

북미 에너지저장장치(ESS) 자동화 사업에서도 수주를 확대하고 있다. 회사는 미국 포드에너지향 ESS 생산공정 자동화 설비를 잇달아 수주해 누적 수주액 약 230억원을 확보했다고 설명했다.

티로보틱스는 진공로봇 사업 회복과 북미 자동화 설비의 단계적인 매출 반영을 바탕으로 올해 4분기에도 실적 개선을 이어가 올해 연간 별도 기준 흑자전환을 달성한다는 목표다.

산업용 휴머노이드 분야에서도 기술 개발을 진행하고 있다. 티로보틱스는 약 45억원 규모의 정부 '휴머노이드 로봇 AX 기술개발' 과제 주관기관으로 선정됐으며 한국과학기술원(KAIST)과 협력해 피지컬 인공지능(AI) 기반 제조 자동화 기술을 개발하고 있다. 회사는 이를 기존 산업용 로봇 사업과 연계해 차세대 제조 자동화 시장 진출을 추진할 계획이다.

티로보틱스 관계자는 "3분기 진공로봇 출하 증가로 매출과 수익성이 크게 개선됐으며 북미 ESS 자동화 사업에서도 수주 성과가 이어지고 있다"며 "4분기에도 실적 개선 흐름을 이어가 연간 흑자전환을 달성하는 동시에 산업용 휴머노이드 상용화를 통해 지속적인 성장 기반을 마련하겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com