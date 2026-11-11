세븐일레븐, 동반성장지수 최우수 등급 선정…가맹점 체감도 최고점

AI 핵심 요약beta
- 코리아세븐은 11일 2026 동반성장지수 평가에서 최우수 등급을 받았다고 밝혔다.
- 중소기업인 가맹점 체감도 조사에서 최고점을 기록했다고 전했다.
- 가맹점에 폐기 지원과 재고 관리 등 연간 최대 600만원을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 편의점 세븐일레븐을 운영하는 코리아세븐이 동반성장위원회의 2026 동반성장지수 평가에서 최우수 등급을 받았다고 11일 밝혔다.
동반성장지수는 대기업의 공정거래·상생 협력 활동과 협력회사의 체감도 등을 평가하는 지표다. 코리아세븐에 따르면 이번 평가의 중소기업인 가맹점 체감도 조사에서 최고점을 받았다.
코리아세븐은 가맹점 경영 안정을 위해 상생협력위원회와 자율분쟁조정기구를 운영하고 있다. 올해 신설한 전국 경영주 소통 프로그램 '세븐 리스타트(RE:START)'를 통해 전국 6개 부문을 돌며 경영진과 지역 경영주의 간담회도 마련했다.
하반기에는 경영주와 임직원이 함께 점포 환경을 개선하는 캠페인을 진행하고 있다.
점포 운영 지원책으로는 도시락·삼각김밥 등 간편식의 최대 50% 폐기 지원과 신상품 폐기 지원 범위 확대가 있다. 회사는 이를 통해 점포당 연간 최대 600만원을 지원한다고 설명했다.
상온·냉장상품 재고 관리에는 연간 최대 126만원, 차별화 즉석식품 판매 활성화에는 연간 최대 120만원을 지원한다. 발주 장려와 냉장상품 매입 지원 제도도 운영한다.
경영주를 위한 복지 제도로는 의료 복지, 근무자 안심보험, 노무상담 서비스, 대학생 자녀 학자금 대출 이자 지원 등을 두고 있다.
kji01@newspim.com