"美상무장관, '젠슨황 내연녀 스파이' 듣고도 對中 칩 수출 승인 파문"

AI 핵심 요약beta
- 러트닉 상무장관이 10일 엔비디아 관련 기밀 문건을 사전 보고받았다
- 문건에는 앨리스 황 감시 기록과 메가스피드 칩 밀반입 수사가 담겼다
- 상무부는 14일 중국 빅테크에 엔비디아 H200 구매를 승인했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 첨단 기술의 대(對)중국 수출 통제를 총괄하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황(중국명 황러)의 사적인 관계 및 엔비디아 인공지능(AI) 칩 중국 밀반입 정황이 담긴 기밀 문건을 사전에 보고받았다고 악시오스가 복수의 소식통을 인용해 10일(현지시간) 보도했다.
보도에 따르면 마코 루비오 미 국무장관 감독 하에 작성된 극비 보고서가 러트닉 상무장관에게 전달됐다. 해당 메모에는 앨리스 황에 대한 미 정보당국의 감시 기록과 그가 연계된 싱가포르 회사 '메가스피드'의 칩 밀반입 수사 내용이 상세히 담겨 있었다.
이 보고서는 도널드 트럼프 대통령의 지난 5월 13~15일 중국 방문 이전에 작성되어 상무부에 공유됐다. 루비오 국무장관은 전용기(에어포스 원) 안에서 트럼프 대통령에게도 이를 직접 보고했으나, 트럼프 대통령은 최근 "정보기관이 보여줬을 수는 있지만 기억나지 않으며 내게 큰 영향을 주지 않았다"고 밝혔다.
가장 큰 문제는 상무부의 수출 승인 행적이다. 상무부는 기밀 보고서가 공유된 직후인 5월 14일, 알리바바·텐센트 등 중국 주요 빅테크 약 10곳에 대해 엔비디아의 최첨단 AI 칩인 'H200' 구매를 전격 승인했다. 비록 일부 허가는 경고 이전인 지난 2~3월에 이뤄졌으나, 핵심 기밀을 파악한 주무 부처 수장이 안보 위험을 제대로 평가하지 않고 수출길을 열어줬다는 비판을 피하기 어렵게 됐다.
이번 스캔들 여파로 엔비디아 주가는 뉴욕타임스(NYT)가 젠슨 황 CEO의 불륜 보도를 낸 이래 시가총액 약 1조 달러(약 1천335조 원)가 증발하는 등 직격탄을 맞았다. 젠슨 황 CEO는 사적 관계를 인정했고 이사회는 자체 조사에 착수한 상황이다.
미 의회는 여야를 막론하고 고강도 청문회를 예고했다. 하원 외교위원회 민주당 지도부는 러트닉 상무장관을 상대로 중국 스파이 연계 의혹 속에서 이뤄진 칩 수출 승인 경위에 대한 정밀 조사를 요구했으며, 하원 상임위원회들은 내주 젠슨 황 CEO의 합동 비공개 브리핑에 출석을 요구한 상태다.
wonjc6@newspim.com