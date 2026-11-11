'마약 저리가' 中 숏폼드라마 훙궈앱서만 4억여명 중독, 하루 98분 시청

AI 제작 확산 95% 이상 AI 활용

플랫폼, 무료 앞세워 광고 수익 확보

과잉 제작 속 제작자 수익성은 불투명

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국에서 AI로 제작되는 무료 숏폼드라마(마이크로 드라마) 열풍이 거세지고 있다. 짧은 분량과 빠른 전개, 매회 이어지는 극적인 반전으로 시청자를 사로잡으면서 이용자 규모가 4억명을 넘어섰다.

인공지능(AI)을 활용한 제작이 급증하면서 콘텐츠 공급도 폭발적으로 늘고 있지만, 시청자의 시간과 제작자의 노동을 기반으로 한 수익 구조에 대한 우려도 커지고 있다.

10일 홍콩 대공보에 따르면 중국 무료 숏폼드라마 플랫폼 훙궈(紅果)의 이용자 규모는 지난 9월 기준 4억3000만명에 달했다. 중국 시장조사업체 퀘스트모바일에 따르면 훙궈는 더우바오(豆包)의 이용자 수 4억1900만명을 넘어 틱톡(더우인)에 이어 바이트댄스 계열 애플리케이션 가운데 두 번째로 큰 플랫폼으로 올라섰다.

이용자들의 일일 시청 시간도 빠르게 늘고 있다. 시장조사업체 지광월후(極光月狐) 자료에 따르면 훙궈의 3분기 이용자 1인당 하루 평균 이용 시간은 98분으로 전년 동기 대비 39% 증가했다.

이는 텐센트비디오의 65.9분과 망고TV의 65.7분을 크게 웃도는 수준이다. 중국 모바일 인터넷 이용자 가운데 46세 이상 비중이 40%를 넘어선 점도 숏폼드라마 열풍이 특정 세대에 국한되지 않고 있음을 보여준다.

숏폼드라마의 인기 비결은 짧은 시간에 강한 감정적 자극을 제공하는 데 있다. 긴 배경 설명 없이 첫 장면부터 갈등을 제시하고, 수십초 분량의 매회 마지막에 결정적인 반전이나 미완성 장면을 배치해 다음 회차 시청을 유도한다.

숏폼드라마 시청자들은 밤늦게까지 영상을 이어 보는 경험을 공유하고 있다. 한 재경 분야 블로거는 숏폼드라마에 빠져 새벽 3~4시까지 잠들지 못했다며 수면 부족과 체력 저하를 호소했다.

반면 콘텐츠의 반복적인 서사와 과장된 설정에 대한 비판도 나온다. 주인과 하인, 운전기사와 고용주 등의 관계를 뒤집거나 악인을 극단적으로 묘사하는 등 비슷한 소재가 반복된다는 지적이다. 그러나 시청자들이 구매하는 것은 정교한 서사보다는 짧은 시간에 얻는 감정적 대리만족이라는 분석이 나온다.

무료 시청을 가능하게 하는 수익 구조도 주목된다. 플랫폼은 이용자의 시청 시간을 광고 수익으로 전환하고, 광고 수입을 바탕으로 콘텐츠 제작사에 분배금과 보조금을 지급한다. 시청자는 돈 대신 시간을 제공하고, 플랫폼은 이를 광고 매출로 연결하는 방식이다.

AI는 이러한 산업 구조를 더욱 빠르게 바꾸고 있다. 중국인터넷시청각협회에 따르면 올해 1분기 중국에서 공개된 마이크로 드라마는 12만8000편에 달했으며, 이 가운데 AI 드라마 비중은 95%를 넘어섰다. 상반기 더우인에서 새롭게 공개된 플랫폼 자체 AI 숏폼드라마도 22만편에 달했다.

AI를 활용하면 대본과 콘티, 영상, 더빙 등 제작 과정을 단축할 수 있다. 회당 제작비는 100~3000위안 수준으로 낮아졌으며, 빠르면 일주일 만에 작품을 완성할 수 있다. 반면 실사형 숏폼드라마는 한 작품 제작에 여전히 10만위안 이상의 비용이 필요한 것으로 전해졌다.

다만 제작비 절감이 제작자의 수익성 개선으로 이어지는 것은 아니다. 더우인에서 공개된 AI 숏폼드라마 22만편 가운데 누적 재생 1억회를 넘긴 작품은 1055편으로 전체의 0.48%에 불과했다. 콘텐츠 공급이 급증하는 가운데 소수의 인기작에만 이용자와 광고 수익이 집중되는 구조가 형성되고 있는 것이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com