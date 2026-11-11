아고스, 대드론·국방 AI 솔루션 연속 수주

해외 수출용 무기체계에 무인기 탐지·제어 솔루션 공급

다중 센서 융합·AI 데이터 솔루션 개발사업 추가 수주

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 대드론 방어체계 솔루션 전문기업 아고스가 국내 주요 방산업체와 무인기 대응체계 솔루션 공급 및 국방 인공지능(AI) 기술 개발 계약을 잇달아 체결하며 방산 사업 확대에 나서고 있다.

11일 아고스는 최근 중동 등 해외 수출용 무기체계에 적용될 '무인기 대응체계 핵심 탐지 및 제어 솔루션' 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번에 공급하는 장비는 미확인 드론의 위협을 사전에 탐지하고 원격으로 무력화하는 방어 기술을 탑재한 것이 특징이다.

이와 함께 '차세대 국방 AI 고도화를 위한 다중 센서 융합 및 지능형 데이터 솔루션' 개발사업도 추가로 수주했다. 해당 사업은 복합적인 전장 상황을 인식하고 표적을 정밀하게 식별하는 AI 모델의 기반 기술을 개발·공급하는 것으로, 2028년 1월까지 진행될 예정이다.

아고스 로고. [사진=아고스]

앞서 아고스는 지난 8월 기동형 대드론 체계 장비의 첫 해외 수출 계약을 체결한 바 있다. 이번 추가 계약을 통해 해외 수출용 무기체계에 적용되는 솔루션 공급을 확대하고 국방 AI 분야의 기술 개발도 병행하게 됐다.

글로벌 대드론 시장도 성장세를 이어갈 것으로 전망된다. 시장조사업체 마켓츠앤드마켓츠에 따르면 전 세계 대드론 시스템(C-UAS) 시장은 2026년 91억7000만달러에서 2031년 297억달러 규모로 확대될 것으로 예상된다. 연평균 성장률은 26.5%로 추산된다.

드론을 활용한 위협이 군사시설뿐 아니라 공항과 항만, 에너지 시설 등 주요 기반시설로 확산하면서 탐지·추적·식별부터 무력화까지 수행하는 통합 방어체계의 필요성도 커지고 있다.

아고스는 이번 계약을 바탕으로 국내 방산업체와의 협력을 확대하고 해외 수출용 무기체계 적용 실적을 확보해 글로벌 방산시장 진출 기반을 강화할 계획이다. 수익성 개선을 위한 사업 구조 개편도 지속적으로 추진한다는 방침이다.

정철곤 아고스 대표이사는 "이번 연속 수주는 그동안 집중해 온 대드론 방어체계와 국방 AI 융합 분야의 기술력을 국내 주요 방산업체로부터 인정받은 결과"라며 "최근 추진 중인 수익성 중심의 턴어라운드 전략이 글로벌 방산 수출 실적과 맞물려 성과로 이어지고 있는 만큼 차별화된 기술 역량을 바탕으로 K-방산 수출 확대에 기여하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com