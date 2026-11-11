홍지선 국토부 장관 "속도감 있는 도심복합사업, 서울시 적극 협조 필요"

공공·민간 협력으로 2030 착공목표 차질 없이 추진할 것

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 서울 중구 약수역일대 도심복합사업 현장 찾은 홍지선 국토교통부 장관이 속도감 있는 주택사업 추진을 위해 공공과 민간이 협력해야한다며 특히 서울시 등 지자체의 적극적인 협조가 필요하다고 강조했다.

11일 국토교통부에 따르면 홍지선 장관은 이날 오전 서울 중구 신당동 346-464 일원 서울지하철 3호선 약수역 도심 공공주택 복합사업지구를 찾아 사업 현장을 둘러보고 주민·전문가 및 관계기관과 가진 간담회에서 "공공과 민간이 협력해 2030년 주택착공계획을 완성하자"며 이같이 밝혔다.

홍지선 국토부 장관이 서울시 중구 시설관리공단 대회의실에서 약수역 도심복합사업관계자들과 가진 간담회에서 발언하는 모습 [사진=국토부]

약수역 도심복합사업지는 저층주거지 6만4000㎡에 총 1616가구의 주택을 공급하는 사업이다. 2024년 12월 복합지구로 지정됐다. 저층주거지 유형 중 최초로 설계·시공자 통합 공모방식을 적용했으며 내년 상반기 설계·시공자를 선정한 후 사업계획 승인, 보상 등의 절차를 거쳐 2030년까지 주택 건설에 착수할 계획이다.

설계·시공자 통합 공모방식은 각각 분리 발주되던 설계자, 시공자를 통합하여 공모함으로써 사업기간을 약 5개월 이상 단축할 수 있다.

먼저 홍지선 장관은 사업 현장을 돌아보면서 약수역 사업지구의 전반적인 추진 현황을 살폈다. 홍 장관은 "오랫동안 정비의 사각지대에 놓여있던 약수역 인근 지역이 공공의 참여를 통해 안전하고 쾌적한 주거 공간으로 거듭날 수 있다는 점에서 도심복합사업의 의미가 크다"고 평가했다.

이어 진행된 현장 간담회에서 홍 장관은 "공공의 책임감 있는 사업관리와 제도적 지원을 토대로 '주택 착공'이라는 성과로 이어지고 있다"면서 "실제 착공과 입주가 차질 없이 이뤄지도록 사업 추진에 걸림돌이 되는 사항은 적극 개선하고 착공 일정도 꼼꼼하게 챙길 것"이라고 강조했다.

아울러 홍 장관은 "사업이 속도감 있게 진행되기 위해서는 서울시 등 지방정부의 협력이 무엇보다 중요하다"고 힘줘 말했다. 끝으로 그는 "현장의 목소리를 바탕으로 사업추진을 적극적으로 뒷받침하여 국민께서 체감할 수 있는 실질적인 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

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