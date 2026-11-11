韓·우크라 '北 포로 갈등' 이후 첫 외교장관 회담...우크라 사과 표명 없어

조현 "존중과 신뢰, 합의이행이 양국 관계 기본 "

시비하 "양국 관계 정상화 위한 새로운 조치 확신"

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 한국과 우크라이나 외교장관이 지난 9월 북한군 포로 한국 송환 공개로 빚어진 양국 간 갈등 이후 처음으로 대면 회담을 했다.

프랑스 파리에서 열리고 있는 주요 7개국(G7) 외교장관회의에 참석 중인 조현 외교부 장관과 안드리 시비하 우크라이나 외교부 장관은 10일(현지 시간) 양자 회담을 했다고 외교부가 밝혔다.

조현 외교부 장관과 안드리 시비하 우크라이나 외교장관이 10일 오후(현지 시간) 프랑스 파리에서 열린 주요 7개국(G7) 외교장관회의를 계기로 회담하고 있다. [사진=외교부] 2026.11.10

이날 회담에서 조현 외교부 장관은 국가 간 상호 존중과 신뢰와 성실한 합의 이행은 양국 관계 발전을 위한 기본 전제조건임을 강조하면서 양국 간 제반 현안이 원만히 해결되기를 바란다고 말했다.

조 장관의 발언은 우크라이나가 북한군 포로의 한국행을 공개하지 않기로 한 합의를 깬 것에 대해 사과해야 한다는 정부의 입장을 전한 것이다. 하지만 이날 회담에 대한 양국 정부의 발표에서 한국이 요구하고 있는 사과와 재발 방지에 대한 진전이 있었는지는 확인되지 않았다.

시비하 장관은 양국 관계를 안정적으로 관리하고 발전시켜 나가기 위한 외교적 노력을 지속해 나가자고 했다고 외교부는 전했다.

우크라이나 외교부는 시비하 장관이 이날 회담에서 "양자관계의 완전한 정상화를 향한 새로운 조치들이 앞으로 있을 것이라고 확신한다"며 "이것이 바로 우리가 달성하고자 하는 결과"라고 말했다고 밝혔다.

시비하 장관은 또 "우리는 우크라이나의 주권과 영토 보전을 지지해 준 대한민국에 감사한다"며 "한국 기업의 우크라이나 재건 참여를 적극 환영할 것"이라고 말했다. 시비하 장관은 이어 "우크라이나가 대한민국과 역동적이고 실용적인 파트너십을 발전시킬 준비가 돼 있음을 재확인했다"고 밝혔다.

앞서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 9월 유엔총회 연설에서 북한군 포로 송환 사실을 공개했다. 한국 정부는 해당 사안을 공개하지 않기로 한 합의를 깬 것에 대해 사과를 요구하며 지난달 10일 박기창 주우크라이나대사를 본국으로 소환한 데 이어 주우크라이나 대사관 직원 절반을 철수시켰다.

opento@newspim.com