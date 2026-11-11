동양, 1018억원 규모 우리금융지주 주식 현물 수령

AI 핵심 요약beta
- 동양은 11일 PEF 청산으로 우리금융지주 주식을 현물 수령할 예정이다
- 동양은 우리금융지주 주식 약 329만주를 1018억원에 받을 예정이다
- 현금 분배금 포함 총 회수액은 출자금의 5.6배인 1668억원으로 알려졌다
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최초 출자금 300억원의 5.6배
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 유진그룹 계열 코스피 상장사 동양이 사모투자펀드(PEF) 청산에 따라 약 1018억원 규모의 우리금융지주 주식을 현물로 수령할 예정이다. 기존 현금 분배금을 포함한 총 회수 규모는 최초 출자금의 약 5.6배에 이를 전망이다.
11일 동양은 지난 2021년 12월 우리금융지주 지분에 투자하는 유진더블유사모투자합자회사에 300억원을 출자했으며, 현재까지 약 650억원을 현금으로 분배받았다고 밝혔다. 이번 PEF 청산에 따라 잔여 투자자산은 우리금융지주 주식으로 분배될 예정이다.
현물 분배 예정일은 오는 12월 1일로, 동양이 수령할 주식은 약 329만주다. 취득 예정 금액은 약 1018억원이며, 기존 현금 분배금 650억원을 합산하면 총 회수 규모는 약 1668억원에 달한다. 이는 최초 출자금 300억원의 약 5.6배에 해당한다.
이번 현물 분배로 동양의 우리금융지주 지분 보유 방식은 PEF를 통한 간접 보유에서 직접 보유로 전환된다.
동양 관계자는 "2021년 투자가 현금 분배에 이어 우리금융지주 주식 현물 분배까지 이뤄지게 됐다"며 "이번 투자 성과를 바탕으로 자본 효율성을 높이고 기업가치와 주주가치를 함께 높여 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com