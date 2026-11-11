DB증권, 美 스피어와 스테이블코인 결제·정산 사업화 추진

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토큰증권·실물자산 토큰화 공동 검증

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = DB증권이 글로벌 블록체인 기술기업 스피어 랩스(Sphere Laboratories Inc·이하 스피어)와 손잡고 디지털자산 사업 확대에 나선다. 스테이블코인 기반 결제·정산부터 토큰증권(STO)과 실물자산 토큰화(RWA)까지 협력 범위를 넓혀 신규 수익모델을 발굴할 계획이다.

DB증권은 지난 10일 서울 여의도 본사에서 스피어와 블록체인 기술과 디지털자산 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 협약은 DB증권의 금융투자업 전문성과 스피어의 블록체인 기술을 결합해 국내외 디지털자산 시장에서 사업 기회를 발굴하고 실질적인 사업화 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

DB증권은 지난 10일 서울 여의도 본사에서 스피어와 블록체인 기술과 디지털자산 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. [사진=DB증권]

스피어는 스테이블코인을 활용한 국가 간 결제·정산과 법정화폐 전환 서비스를 제공하는 디지털 금융 인프라 기업이다. 기업용 국제결제 응용프로그램인터페이스(API)인 'SpherePay'를 운영하며 기존 금융시스템과 디지털자산 서비스를 연결하는 솔루션을 개발하고 있다.

스피어는 미국 자회사의 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 자금서비스업자(MSB) 등록을 기반으로 사업을 운영하고 있다. 미국 주별 자금이체업 인가(MTL) 취득 범위도 확대하고 있다. 고객확인(KYC·KYB)과 자금세탁방지(AML) 체계를 서비스에 적용하고 있으며 국내 사업에서도 관련 규제와 준법 요건을 검토할 계획이다.

양사는 앞으로 ▲토큰증권 ▲실물자산 토큰화 ▲스테이블코인 기반 결제·정산 등 디지털자산 사업 전반에서 협력한다. 분야별 기술 구현 가능성을 단계적으로 검증하고 글로벌 금융 인프라와 연계한 결제·정산 체계 구축도 검토할 방침이다.

곽봉석 DB증권 대표이사는 "이번 협약은 단순한 기술 교류를 넘어 양사의 전문성을 실질적인 사업모델로 연결하기 위한 협력"이라며 "공동 실증과 글로벌 사업 기회 발굴을 통해 디지털자산 금융서비스의 사업화 기반을 단계적으로 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

plum@newspim.com