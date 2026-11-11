나스닥 성장에 미국채 안정성 더했다…퇴직연금 '반반 투자'

삼성운용, 주식·초단기채 50대50 ETF 상장

DC·IRP 전액 편입 가능…매월 15일 분배 기준

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 퇴직연금에서 주식형 상장지수펀드(ETF) 등으로 위험자산 투자 한도를 채웠다면 남은 적립금으로 나스닥100에 더 투자할 수 있을까. 미국 성장주에 장기 투자하면서 주가 변동이 부담스럽다면 주식 비중을 어떻게 조절할 수 있을까.

삼성자산운용이 전날 상장한 'KODEX 미국나스닥100미국채혼합50'은 나스닥100과 미국 초단기 국채 지수를 50대50으로 섞은 기초지수를 추종하는 채권혼합형 ETF다.

확정기여형(DC) 퇴직연금이나 개인형퇴직연금(IRP)에서 주식형 ETF와 함께 담으면 나스닥100 투자 비중을 높일 수 있다. 미국 인공지능(AI)·반도체 성장주에 장기 투자하고 싶지만 고점 부담이나 주가 등락이 걱정된다면 이 상품만으로 주식과 국채에 나눠 투자할 수 있다.

◆ 같은 1000만원, 나스닥100 비중은 약 85% 또는 50%

DC·IRP에서는 계좌에 담은 위험자산 전체에 적립금의 70% 한도가 적용된다. 이 ETF의 집합투자규약상 주식 투자 한도는 원칙적으로 자산총액의 50% 미만이다. 삼성자산운용에 따르면 이 상품은 위험자산 투자 한도와 별도로 담을 수 있어 계좌 적립금의 100%까지 편입할 수 있다.

[AI 인포그래픽=양태훈 기자]

IRP에 1000만원이 있다고 해보자. 예를 들어 IRP 계좌에 1000만원이 있다면 700만원은 주식형 'KODEX 미국나스닥100'에, 나머지 300만원은 혼합형 ETF에 투자하는 방식을 생각해 볼 수 있다. 혼합형 ETF에 투자한 300만원 중 절반인 약 150만원이 나스닥100에 배분되므로, 주식형 ETF 투자금 700만원을 합치면 나스닥100에 투자하는 금액은 총 850만원이 된다. 계좌 전체의 85%를 나스닥100에, 나머지 15%인 150만원을 미국 단기국채에 투자하는 구조다.

같은 기준으로 1000만원 전부를 혼합형 ETF에 넣으면 나스닥100과 미국 단기국채에 약 500만원씩 배분된다.

채권에 넣은 돈의 가치와 환율은 그대로이고 주식에 넣은 돈은 나스닥100 지수와 같은 비율로 움직인다고 가정해보자. 지수가 하루 10% 떨어지면 주식에 넣은 100만원은 90만원이 된다. 나스닥100에 850만원을 배분한 첫 번째 계좌는 85만원이 줄어 915만원이 되고, 500만원을 배분한 두 번째 계좌는 50만원이 줄어 950만원이 된다. 같은 조건에서 지수가 10% 오르면 두 계좌는 각각 85만원과 50만원이 늘어난다.

◆ 만기 1~3개월 남은 미국채로 주가 변동 부담 분산

기초지수에서 주식 부분을 맡는 나스닥100에는 엔비디아, 애플, 마이크로소프트 등 나스닥에 상장된 대형 비금융기업이 포함돼 있다. 채권 지수는 만기가 1~3개월 남은 미국 국채를 담는다. 만기가 짧은 국채는 금리가 오르내릴 때 장기국채보다 가격이 덜 움직이는 편이다.

주가가 채권 가격보다 더 많이 오르면 주식 비중이 커진다. 기초지수는 미국 채권시장 휴장 등 예외를 제외하고 거래일마다 두 자산의 비중을 다시 맞춘다.

[AI 인포그래픽=양태훈 기자]

삼성자산운용 관계자는 "주식형과 채권형 ETF를 따로 보유하면 주가 하락 등으로 투자 비중이 달라질 때 투자자가 직접 자산을 사고팔아 비중을 조정해야 한다"며 "이 상품은 운용 과정에서 두 자산의 비중을 매일 점검하고, 비중이 높아진 자산은 줄이고 낮아진 자산은 늘려 목표 비율을 유지한다"고 설명했다.



◆ 매월 15일 분배 기준…적립기엔 재투자 재원

삼성자산운용은 미국 단기국채에서 얻는 수익과 나스닥100 편입 기업의 배당금 등을 재원으로 매달 중순 분배금 지급을 추구한다. 분배금 기준일은 매월 15일이며, 휴일인 경우 직전 영업일로 앞당겨진다. 다만 분배금 지급 여부와 금액은 운용 성과 등에 따라 달라질 수 있다.



연금을 쌓는 동안에는 계좌로 들어온 분배금을 재투자할 수 있다. 월말 분배형 ETF를 함께 보유하면 두 상품이 모두 분배금을 지급하는 달에 현금이 들어오는 시점을 나눌 수 있다. 분배금을 생활비로 쓰려면 ETF 분배 일정과 별도로 연금계좌의 수령 요건과 지급 일정을 확인해야 한다. 투자 성과를 판단할 때는 분배금과 ETF 가격 변화를 함께 봐야 한다.

[AI 인포그래픽=양태훈 기자]

삼성자산운용 관계자는 "월말 분배형 ETF를 함께 담으면 한 달에 두 번 현금흐름이 발생하는 구조를 만들 수 있다"고 설명했다. 예를 들어 같은 달 이 상품에서 2만원, 월말 분배형 ETF에서 3만원을 서로 다른 날 받으면 연금계좌에 2차례에 걸쳐 총 5만원이 들어온다. 적립기에는 이 돈으로 ETF를 더 살 수 있다.

한편 이 상품은 일반 증권계좌에서 1주 단위로 거래할 수 있으며, 퇴직연금계좌에서는 가입한 금융회사의 취급 여부를 확인해야 한다. 총보수는 연 0.25%로 증권거래비용 등이 추가될 수 있다. 투자위험등급은 4등급인 '보통 위험'이며, 환헤지를 하지 않아 미국 주식과 채권 가격이 변하지 않더라도 환율 변동에 따라 원화 기준 수익률이 달라질 수 있다.



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