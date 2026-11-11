금값변동성에도 중국인 줄서서 금 매입, '쌍십일' 금은방 장사진

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 국제 금값이 급등락을 반복하는 와중에도 중국에서는 금 장신구를 사려는 소비자들의 발길이 이어지고 있다. 중국 최대 온라인 쇼핑 행사인 '솽스이(双11·11월 11일)'를 맞아 금은방마다 할인 행사가 펼쳐지면서 매장에서는 금을 감정하는 데만 30분가량 기다려야 할 정도로 구매 열기가 뜨겁다.

중국 경제매체 제일재경은 11일 현장 취재를 통해 솽스이 기간 주요 금은방에 소비자들이 몰리고 있으며, 금값 할인과 공임 인하, 중량별 할인, 보상판매 등 다양한 판촉 행사가 진행되고 있다고 보도했다.

허베이성 스자좡의 한 보석상가는 평일에도 고객들의 발길이 끊이지 않고 있다. 매장 직원은 최근 고객이 몰리는 시간대에는 금 함량과 순도를 확인하는 감정 절차에만 30분가량 기다려야 한다고 전했다. 솽스이 할인 행사가 이날 종료되는 만큼 막바지 구매 수요까지 겹쳤다는 설명이다.

최근 국제 금값이 출렁이며 심한 변동을 보임에도 중국 소비자들의 황금 구매 심리는 크게 위축되지 않는 모습이다. 현지 매장의 금 장신구 기준 가격은 11월 1일 1g당 955위안에서 10일 1005위안으로 올랐다. 다만 회원 할인과 공임료 50% 인하 등을 적용하면 일부 제품은 1g당 900위안대에 구매할 수 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026.11.11 chk@newspim.com

최근 금값이 크게 떨어졌을 때는 결혼 예물용 금 장신구인 이른바 '싼진(三金)'을 한꺼번에 마련하려는 소비자들이 몰렸다. 금값이 다시 반등하자 이번에는 목걸이와 반지 등 소량의 금을 구매하는 소비자가 늘어나는 추세다. 금값 하락기에 대량 구매하고 상승기에는 소액으로 구매하는 등 가격 움직임에 따라 소비 행태도 달라지고 있는 것이다.

실제 한 소비자는 며칠 전 목걸이를 살 당시 금값이 더 떨어질 것으로 보고 구매를 미뤘다가 최근 가격이 반등하면서 원하는 제품의 가격이 1000위안가량 비싸졌다고 밝혔다. 그는 더 이상 구매를 미루지 않고 디자인이 마음에 드는 제품을 구입하기로 했다고 말했다.

주요 브랜드들도 솽스이 할인 경쟁에 나섰다. 저우성성(周生生)은 금 장신구 가격을 1g당 50위안 인하하고 일부 정가 제품은 20% 할인했다. 저우다푸(周大福)는 브랜드 할인과 백화점 쿠폰 등을 합쳐 1g당 최대 70위안의 할인 혜택을 제공했다. 차오훙지(潮宏基) 역시 금값을 1g당 80위안 낮추고 일부 제품에 20% 할인율을 적용했다. 중고 금을 새 제품으로 바꾸는 보상판매 수요도 늘고 있다.

중국의 금 장신구 소비는 가격 조정 이후 회복세를 보이고 있다. 세계금협회(WGC)에 따르면 올해 3분기 중국의 전체 금 수요는 192t으로 전년 동기 대비 12%, 전 분기 대비 23% 증가했다. 이 가운데 금 장신구 소비량은 66t으로 전 분기보다 30% 늘었으며, 소비액은 608억 위안으로 최근 10년간 3분기 평균인 552억 위안을 웃돌았다.

중국 금 장신구 시장은 4분기에도 연말 소비 성수기와 각종 판촉 행사에 힘입어 회복세를 이어갈 것으로 전망된다. 다만 국제 현물 금값은 최근 3900~4100달러 선에서 등락을 거듭하는 등 변동성이 여전하다. 금리와 달러 가치, 지정학적 불확실성 등이 복합적으로 작용하면서 단기적으로는 가격 방향을 예측하기 어려운 상황이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com