코스맥스 3Q 영업이익 95% 급증…비수기에도 분기 매출 사상 최대

한국 법인 매출 첫 6000억원 돌파, 영업이익률 11%

미국 법인은 2분기 연속 흑자

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 코스맥스가 화장품업계에서 비수기로 꼽히는 3분기에 연결 매출 8758억원, 영업이익 833억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 약 50%, 약 95% 늘어난 수치로, 분기 매출 사상 최대 기록을 다시 썼다. 영업이익 증가분의 80% 이상은 한국 법인에서 나왔다.

코스맥스는 11일 금융감독원 전자공시시스템에 3분기 잠정 실적을 공시했다. 영업이익률은 9.5%로 전년 동기 7.3%보다 2.2%포인트 높아졌다. 올해 2분기 매출 7949억원, 영업이익 737억원과 비교하면 3분기 매출은 10.2%, 영업이익은 13.0% 늘었다. 상반기에 실적이 좋고 하반기에 주춤하는 화장품업계의 '상고하저' 공식을 깼다는 것이 코스맥스 측 설명이다.

코스맥스 본사. [사진= 코스맥스]

한국 법인이 실적을 이끌었다. 3분기 한국 법인 매출은 6161억원으로 전년 동기 대비 61% 늘었고, 전 분기보다 19% 증가해 처음으로 분기 매출 6000억원을 넘었다. 영업이익은 677억원으로 97% 늘었다. 영업이익률은 11.0%로 지난해 3분기 8.9%보다 2.1%포인트 올랐다. 한국 법인 영업이익 증가액 334억원은 연결 영업이익 증가액 406억원의 82%에 해당한다.

코스맥스 관계자는 "고객사의 주요 온라인 채널 마케팅 확대와 해외 오프라인 채널 진출로 주문량이 꾸준히 늘었고, 에센스와 미스트 등 고마진 제품군 주문이 늘어 수익성이 좋아졌다"고 설명했다. 기초 제품군에서는 주요 고객사 성장세가 상반기보다 가팔라졌고, 더마 화장품 신제품 개발 문의도 활발하다. 색조 제품군은 두 자릿수 성장세를 보였다.

다만 증가율에는 지난해 기저효과가 섞여 있다. 한국 법인 영업이익은 지난해 3분기 343억원으로 13% 감소했다. 코스맥스는 당시 인디 브랜드 고객사가 대폭 늘며 신제품 개발과 설비 투자 등 초기 서비스 비용이 일시적으로 몰렸다고 설명했다. 2년 전인 2024년 3분기와 비교하면 증가폭은 줄어든다. 연결 영업이익은 434억원에서 833억원으로 92%, 한국 법인 영업이익은 395억원에서 677억원으로 71% 늘었다.

해외 법인도 모두 전년 동기보다 성장했다. 중국 법인 연결 매출은 1770억원으로 27% 늘었다. 상하이 법인은 현지와 아시아권에서 인지도가 높은 색조 고객사가 발주량을 늘렸고, 광저우 법인은 상위 고객사가 양호한 성장세를 보였다. 선케어 제품과 키즈·베이비 브랜드 스킨케어 개발 등 이종 산업과의 협업도 늘고 있다.

미국 법인 매출은 695억원으로 88% 증가했다. 2분기 538억원에서 약 29% 늘었다. 올해 2분기 창사 첫 분기 흑자에 이어 3분기에도 영업 흑자를 냈다. 다수 고객사가 당초 예상을 크게 웃도는 재주문이나 제품군 확장을 의뢰했고, 한국 본사와 협업해 개발 기간이 줄면서 매출 반영이 빨라졌다는 설명이다.

인도네시아 법인 매출은 288억원으로 34% 늘었다. 기존 고객사의 회복세가 이어졌고 인도, 말레이시아 등 인접국으로 수출 비중이 늘어날 전망이다. 태국 법인은 162억원으로 7% 늘었다. 상위 고객사의 성장 속에 인접국 신규 고객사가 유입됐고, 주요 유통 채널과 협업하는 OBM 매출도 보탬이 됐다.

코스맥스 관계자는 "한국 법인의 가파른 성장과 글로벌 법인의 동반 성장이 맞물리며 비수기인 3분기에도 사상 최대 분기 매출을 다시 썼다"며 "독보적인 R&D와 생산 역량이 뒷받침하는 업계 최대 규모의 경쟁력을 바탕으로, 글로벌 화장품 ODM 1위의 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.

이번 실적은 K뷰티 수출이 역대 최대를 기록하는 가운데 나왔다. 한국보건산업진흥원에 따르면 올해 3분기 누적 화장품 수출액은 111억3000만달러로 전년 동기 대비 31.0% 늘었다. 중소벤처기업부는 3분기 중소기업 화장품 수출액이 27억9000만달러로 28.6% 늘어 3년 연속 3분기 최고치를 경신했다고 밝혔다.

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