"앤스로픽 IPO 주관사들, 몸값 '1.5조 달러' 상향 검토"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 기업공개(IPO)를 일주일여 앞둔 미국 인공지능(AI) 스타트업 앤스로픽의 상장 주관사들이 투자자들의 폭발적인 수요에 힘입어 기업가치 목표를 1조 5천억 달러(약 2천조 원) 이상으로 대폭 올리는 방안을 검토 중이라고 파이낸셜타임스(FT)가 복수의 소식통을 인용해 10일(현지시간) 보도했다.

앤스로픽 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

보도에 따르면 골드만삭스와 모간스탠리가 이끄는 앤스로픽의 상장 주관사단이 공모가 희망 범위를 당초 제시했던 주당 70~78달러보다 상향 조정하는 방안을 논의하고 있다. 이로 인해 향후 며칠 내에 기업 가치 목표치가 1조 5천억 달러 이상으로 높아질 수 있단 전언이다.

이날 앤스로픽이 제출한 신고서에 따른 완전 희석 시가총액은 1조 2천600억~1조4천100억 달러 수준이었다.

주관사단이 공모가를 올릴 경우 이번 IPO를 통해 조달하는 전체 자금 규모는 1천억 달러를 넘어설 전망이다. 앤스로픽 투자자들은 몸값 극대화보다는 향후 수년간 수반될 약 9천억 달러 규모의 컴퓨팅 파워 및 인프라 지출을 충당하기 위해 최대한 많은 자금을 확보하는 데 집중하고 있는 것으로 알려졌다.

앞서 앤스로픽은 초과배정 옵션(Greenshoe)을 포함해 최대 740억 달러의 공모 자금을 조달하고, 구글·엔비디아·마이크로소프트(MS) 등 전략적 파트너사들로부터 공모가 기준 260억 달러 규모의 사모 방식 투자(제3자 배정 유상증자)를 유치하겠다고 발표한 바 있다.

최근 미 중간선거 여파로 기술주가 급락을 겪는 등 금융시장의 변동성이 커졌음에도 불구하고, 앤스로픽의 3분기 매출(170억 달러) 및 연간 환산 매출(810억 달러)이 가파른 성장세를 증명하며 기관들의 막대한 자금이 몰린 것으로 분석된다.

오는 19일 예정된 앤스로픽의 나스닥 상장(종목코드 'ANT')을 앞두고 사모펀드 및 벤처캐피털(VC) 시장에서는 상장 전 지분을 프리미엄을 붙여 거래하는 특수목적법인(SPV) 거래까지 성행하고 있다. 이에 대해 앤스로픽 측은 일부 비공식 장외 브로커 등을 통한 비인가 장외 거래 지분을 인정하지 않겠다며 경고에 나선 상태다.

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