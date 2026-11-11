日, 안보 문서에 "원자력잠수함 도입 검토" 명시 추진

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 정부가 원자력 추진 잠수함 도입을 염두에 두고 관련 기술과 비용 등에 대한 검토에 착수하는 방안을 추진한다.

중국의 태평양 진출 확대에 대응해 잠수함 작전 능력을 높이고 장거리 미사일을 활용한 반격 능력을 강화하려는 구상이다. 다만 원잠 도입 자체를 확정하는 것은 아니다.

11일 아사히신문에 따르면 일본 정부는 연내 개정할 예정인 안보 관련 3개 문서에 원잠 도입 가능성을 검토한다는 방침을 담는 방향으로 조율하고 있다. 10일 시작된 여당 협의에서도 향후 주요 의제로 논의될 전망이다.

문서에 담을 내용으로는 원잠 도입을 위한 '조사·연구'에 착수한다는 방안과 도입 여부를 '검토해 결론을 내린다'는 방안 등이 거론된다. 다만 원잠 도입 방침을 확정적으로 명시하는 것은 보류할 것으로 보인다.

원잠은 기존 디젤 잠수함보다 장시간·장거리 잠항이 가능하고 수중에서 고속으로 이동할 수 있어 작전 범위와 기동성이 크게 확대되는 것으로 평가된다.

일본 정부 내에서는 중국 해군의 태평양 진출을 견제하기 위해 원잠을 해상 초계 임무에 투입하는 방안이 거론된다. 장거리 미사일을 탑재해 적기지 공격 능력, 즉 반격 능력을 수행하는 전력으로 활용하는 구상도 있다.

이번 논의는 일본이 연내 개정하는 안보 관련 3개 문서를 통해 방위력 강화의 방향을 구체화하는 과정에서 이뤄지고 있다. 원잠 도입 여부는 기술적·재정적 부담뿐 아니라 일본의 방위 정책과 역내 안보 환경에도 영향을 미칠 수 있어 향후 여당 협의와 정부 검토 과정이 주목된다.

미 해군 차세대 공격원잠 '씨울프급(Seawolf-class)'. [사진=뉴스핌DB]

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