벤츠, 7인승 프리미엄 MPV 'V-클래스' 국내 첫 출시

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V 300 d 4MATIC EXCLUSIVE 단일 트림…16일부터 고객 인도

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 메르세데스-벤츠 코리아가 7인승 프리미엄 다목적차량(MPV) '더 뉴 메르세데스-벤츠 V-클래스'를 국내 시장에 처음 선보인다.

더 뉴 메르세데스-벤츠 V-클래스. [사진=벤츠코리아]

메르세데스-벤츠 코리아는 V-클래스를 국내 공식 출시하고 오는 16일부터 고객 인도를 시작한다고 11일 밝혔다. 국내 판매 모델은 'V 300 d 4MATIC EXCLUSIVE' 단일 트림으로, 가격은 부가세 포함 1억2400만원이다.

V-클래스는 1996년 처음 출시된 프리미엄 MPV로, 넓은 실내 공간과 다양한 활용성을 갖춘 것이 특징이다. 가족용 차량부터 비즈니스 및 VIP 의전용 차량까지 폭넓은 수요를 겨냥했다.

국내 출시 모델에는 최고출력 237마력(ps)을 발휘하는 OM654 디젤 엔진과 4MATIC 사륜구동 시스템이 탑재됐다. 노면 상태와 주행 상황에 따라 차체 움직임을 제어하는 에어매틱(AIRMATIC) 서스펜션도 적용해 장거리 이동 시 승차감을 높였다.

실내에는 12.3인치 디스플레이 2개와 64색 앰비언트 조명이 적용됐다. 1열과 2열에는 열선 및 통풍 시트를 탑재했으며, 2열 럭셔리 시트를 통해 뒷좌석 탑승객의 편의성을 강화했다.

편의사양으로는 MBUX 인포테인먼트 시스템과 360도 카메라, 디지털 룸미러, 15개 스피커를 갖춘 640W 부메스터 서라운드 사운드 시스템 등이 제공된다.

특히 테일게이트 전체를 열지 않고 후면 유리만 별도로 개폐할 수 있는 기능을 적용했다. 좁은 주차 공간에서도 가방이나 쇼핑 물품 등 작은 짐을 편리하게 싣고 내릴 수 있도록 했다.

김은중 메르세데스-벤츠 코리아 제품·세일즈 부문 총괄 부사장은 "한국 고객들의 높은 기대와 다양한 라이프스타일에 부응하는 동시에 차별화된 이동 경험을 제공하는 새로운 선택지가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

chanw@newspim.com