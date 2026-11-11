SK텔레콤, 동반성장지수 14년 연속 최우수 등급

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 11일 동반성장지수 평가에서 14년 연속 최우수 등급을 받았다
- SK텔레콤은 3년 연속 최우수 명예기업에도 선정됐다
- 동반성장펀드와 조기 지급, 협력사 ESG·AI 교육을 운영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
1170억원 펀드 운영·납품대금 2438억원 조기 지급
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = SK텔레콤이 동반성장위원회의 동반성장지수 평가에서 14년 연속 최우수 등급을 받았다고 11일 밝혔다.
이번 평가는 2025년 실적을 대상으로 진행됐다. 14년 이상 연속 최우수 등급을 받은 기업은 SK텔레콤을 포함해 2곳이다. SK텔레콤은 3년 연속 최우수 등급 기업에 부여하는 '최우수 명예기업'에도 선정됐다.
동반성장지수는 동반성장위원회의 종합평가와 공정거래위원회의 협약 이행평가 등을 종합해 대기업과 중소기업 간 협력 수준을 평가하는 지표다.
SK텔레콤은 중소 협력사에 거래대금을 지출 승인일로부터 2영업일 이내 전액 현금으로 지급하고 있다. 은행과 함께 1170억원 규모의 동반성장펀드를 조성해 대출 이자를 지원하며, 올해 설과 추석에는 SK브로드밴드와 함께 납품대금 2438억원을 조기 지급했다.
협력사를 대상으로 환경·사회·지배구조(ESG) 진단과 기술보호 지원 프로그램도 운영하고 있다. 올해는 데이터 분석과 업무 자동화 등 인공지능(AI) 활용 교육을 확대했다.
박종석 SK텔레콤 최고재무책임자(CFO)는 "앞으로도 협력사가 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 만들고 상생의 가치가 공급망 전반으로 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com