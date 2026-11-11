印 가전시장 진출한 中 샤오미, 현지 생산 확대 위해 파트너 물색 중

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샤오미, 6월 인도 대형 가전 시장 진출 선언...8월 '미지아' 출시

印 가전시장, 소득 증가·도시화 힘입어 급성장 중

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 성장 잠재력이 큰 것으로 전망되는 인도 가전 시장에 진출한 중국 기술기업 샤오미가 현지 생산 확대를 위해 파트너를 물색 중이다. 아직 초기 탐색 단계이지만, 샤오미는 잠재적인 인도 공급업체들을 평가하고 있다고 인도 이코노믹 타임스(ET)가 복수의 소식통을 인용해 11일(현지 시각) 보도했다.

한 소식통은 "(현지 파트너 물색은) 공기청정기를 넘어 에어컨, 냉장고, 세탁기 등 다양한 가전제품 부문으로 사업을 확장하려는 샤오미의 자연스러운 수순"이라고 말했다.

◆ 6월 대형 가전 시장 진출 선언 뒤 8월 '미지아' 런칭

샤오미는 지난 6월 인도를 남아시아 본부로 격상하고 주요 C레벨 경영진을 교체했다. 2014년 스마트폰을 앞세워 인도 시장에 처음 진출한 이후 가장 큰 규모의 조직 개편이라는 평가가 나온다.

8월에는 인도에서 스마트 홈 서브 브랜드인 미지아(Mijia)를 공식 출시했다. 공기청정기를 시작으로 정수기·로봇 청소기 등 소형 가전 시장에 진출했으며, 향후 에어컨·냉장고·세탁기 등 대형 가전 카테고리를 순차적으로 출시해 인도 스마트 홈 시장을 장악하겠다는 로드맵을 가동 중이다.

특히 샤오미의 통합 운영체제인 하이퍼 OS와 '샤오미 홈' 앱을 통해 모든 가전이 유기적으로 제어되는 스마트 홈 경험을 제공, 소비자를 샤오미 생태계에 묶어두겠다는 계획이다.

1억 2,500만 명에 달하는 기존 스마트폰 사용자 기반이 자사 생태계 제품들을 교차 판매할 수 있는 강력한 토대를 제공할 것이라고 샤오미는 보고 있다.

샤오미는 인도 현지 생산을 원칙으로 내세우고 있다. 단순 부품 조립을 넘어 가전 제조의 핵심 기술을 현지 파트너에 이전함으로써 관세 리스크를 해소하고, 가격 경쟁력을 극대화하겠다는 전략이다.

이를 위해 인도의 전자제품 위탁생산(EMS) 기업들과 접촉 중이며, 구체적으로는 딕슨 테크놀로지(Dixon Technologies, NSE: DIXON), 앰버 엔터프라이즈(Amber Enterprises, NSE: AMBER), PG 일렉트로플라스트(PG Electroplast, NSE: PGEL) 등이 잠재적 파트너로 언급되고 있다.

사이버 미디어 리서치의 산업 연구 그룹 부사장인 프라부람은 "에어컨, 냉장고, 세탁기 등 카테고리로의 진출은 샤오미의 글로벌 IoT(사물 인터넷) 및 생태계 전략의 논리적인 확장이며, 이를 통해 중저가 부문과 프리미엄 부문 모두에서 가계 지출 점유율을 높일 수 있을 것"이라고 말했다.

부람은 이어 "규모 확대를 달성하고 현지화를 심화하며, 비용 경쟁력을 향상시키기 위해서는 현지 생산 파트너십이 매우 중요할 것"이라고 덧붙였다.

아담 젱 샤오미 수석 부서장 겸 인터내셔널 사업 부문 사장은 앞서 올해 초 인도를 방문해 회사의 인도 전략을 검토하고 샤오미 생태계 및 IoT 포트폴리오 확대를 모색했다. 이후 여러 글로벌 제품 및 카테고리 팀이 인도를 방문해 가전 제품 부문 전반에 걸쳐 소비자 선호도, 제조 역량 및 기회를 조사했다.

샤오미 인도 법인의 수딘 마투르 최고운영책임자(COO)는 머니컨트롤과의 인터뷰에서 "스마트폰이 앞으로도 우리 사업의 핵심으로 남겠지만, 우리의 생태계 전략이야말로 다른 브랜드와 차별화되는 요소"라고 말했다.

마투르 COO는 "본사 팀이 인도를 방문해 모든 EMS 파트너들을 만나 그들의 역량과 제품 시장성을 검토하고, 어떤 카테고리를 먼저 출시할지, 몇 가지 모델을 도입할지 등을 결정할 것"이라고 설명했다.

[이미지=샤오미 인디아 공식 홈페이지 캡처]

◆ 경제 성장·도시화가 수요 견인, 가전 시장 급성장 중

인도 가전 시장은 빠른 성장세를 보이고 있다. 경제 성장에 따른 소득 증가와 도시화가 가전제품 수요 증가를 이끌고 있고, 최근에는 프리미엄화 추세까지 나타나고 있다.

인도 기반의 글로벌 시장조사기관인 모르도르 인텔리전스에 따르면, 인도 가전제품 시장 규모는 2025년 516억 8,000만 달러(69조 290억 원)에서 2031년 718억 5,000만 달러로 성장할 것으로 전망된다.

낮은 보급률도 인도 가전 시장 전망을 밝히는 요인으로 꼽힌다. 14억 명 이상의 인구를 보유한 인도는 세계 최대 인구 대국이지만, 가전제품 보급률은 냉장고 38%, 세탁기 17%, 에어컨 8%에 불과한 것으로 알려졌다.

샤오미 인도 법인의 최고사업책임자(CBO)인 산딥 아로라는 스마트폰 이외의 사업 부문이 이미 중요한 성장 동력으로 부상하고 있다고 밝혔다.

아로라 사장은 "TV 매출은 전년 대비 약 35% 성장했고, 태블릿 매출은 더욱 빠르게 성장했다"며 샤오미가 모든 카테고리에서 프리미엄 제품에 대한 강력한 수요를 확인하고 있다고 말했다.

한편, 인도 가전 시장은 현재 LG전자와 삼성전자가 양분하고 있다.

인디아IPO 등 현지 컨설팅 업체에 따르면, 올해 인도 냉장고 시장에서 LG전자가 28%, 삼성전자가 27% 점유율로 1~2위를 기록할 것으로 예상된다.

LG전자는 보급형(싱글도어)뿐만 아니라 양문형 등 프리미엄 제품군에서 40% 이상의 압도적인 점유율을 차지하고 있다.

에어컨 부문에서는 LG전자가 1분기 만에 판매량 100만 대를 돌파했고, 연간 200만 대를 넘어설 것으로 예상된다.

세탁기 부문에서도 LG전자가 32%의 점유율로 1위를 차지하고 있으며, 삼성전자가 23~24%의 점유율로 뒤를 잇고 있다.

hongwoori84@newspim.com