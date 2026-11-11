현대차그룹, 2027 충청 유니버시아드 공식 후원

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹은 11일 2027 충청 유니버시아드대회 후원 협약을 체결했다
- 현대차그룹은 대회 모빌리티 부문 공식 후원사로 참여한다
- 대회는 내년 8월 충청권 4개 시·도에서 18개 종목으로 열린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 내년 8월 충청권에서 열리는 '2027 충청 유니버시아드대회'의 모빌리티 부문 공식 후원사로 참여한다.
현대차그룹은 11일 서울 서초구 양재 본사에서 2027 충청 유니버시아드대회 조직위원회와 공식 후원 협약을 체결했다고 밝혔다.
이날 협약식에는 성 김 현대차그룹 전략기획담당 사장과 염홍철 2027 충청 유니버시아드대회 조직위원장 등이 참석했다.
2027 충청 유니버시아드대회는 내년 8월 1일부터 12일까지 대전과 세종, 충북, 충남 등 충청권 4개 시·도에서 분산 개최된다. 전 세계 150여개국에서 선수단 등 약 1만5000명이 참가해 총 18개 종목에서 경쟁할 예정이다.
국내에서 유니버시아드대회가 열리는 것은 1997년 무주·전주 동계대회, 2003년 대구 하계대회, 2015년 광주 하계대회에 이어 네 번째다.
현대차그룹은 앞서 2003년 대구와 2013년 러시아 카잔, 2015년 광주 유니버시아드대회를 후원한 바 있다. 이번 충청 대회까지 네 번째 후원에 나서게 됐다.
현대차그룹은 이번 협약에 따라 모빌리티 부문 공식 후원사로 참여하며, 구체적인 후원 규모와 협력 내용은 조직위원회와 추가 논의할 계획이다.
성 김 사장은 "전 세계 대학생 선수들이 스포츠를 통해 교류하는 2027 충청 유니버시아드대회에 공식 후원사로 참여하게 돼 뜻깊다"며 "이번 파트너십이 대회의 성공적 개최와 글로벌 대학스포츠 발전에 기여할 수 있기를 바란다"고 말했다.
chanw@newspim.com