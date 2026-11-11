美 고물가에 빅스텝 거론…한은, 11월 금리 추가 인상 초읽기

美 근원물가 예상 상회, 연준 12월 0.5%p 인상 가능성 부상

한은 근원물가 2.8%·GDP 1.0% 성장, 0.25%p 인상 전망 우세

민간소비 감소·금융비용 부담에 최종금리 3.25~3.50% 전망 엇갈려

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 미국 고용과 물가 지표가 모두 시장 예상을 웃돌면서 다음 달 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인상 가능성이 한층 높은 가운데, 한국은행도 오는 26일 기준 금리를 추가 인상할 것이라는 전망에 무게가 실리고 있다.

미국은 '빅스텝'(0.5%포인트 인상)까지 거론되고 있지만 한은은 다소 제한적인 금리 상승을 고려할 것이라는 전망이 나온다. 국내 근원물가 상승 압력이 여전한 반면 민간소비 회복이 더디기 때문이다. 한은이 이달 금리를 올리더라도 내수 부진과 누적된 금융비용 부담으로 인해 인상폭은 크지 않을 전망이다.

[AI인포그래픽=박가연 기자] = 2026.11.11 eoyn2@newspim.com

◆ 美 물가·고용 예상 상회…'빅스텝' 가능성 부상

11일 금융권에 따르면 미국 노동통계국이 10일(현지시간) 발표한 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승해 시장 예상치(0.3%)를 웃돌았다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI도 0.3% 올라 예상치(0.2%)를 상회했다. 근원물가는 3개월 연속 전월 대비 0.3% 상승했다.

앞서 발표된 미국의 10월 비농업 부문 신규 일자리는 16만5000개 증가해 예상치(6만5000개)를 크게 웃돌았다. 실업률은 4.1%로 전월보다 0.1%포인트(p) 하락했다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 10일 영국 런던에서 열린 콘퍼런스에서 "10월 근원 CPI 상승률이 지난 두 달과 비슷한 0.3% 안팎이거나 그 이상이라면 12월 회의에서 0.50%p 인상을 고려해야 한다"고 밝혔다.

로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재도 최소 두 차례의 0.25%p 인상이 필요하다며 올겨울 연준이 금리 인상 속도를 높일 가능성을 언급했다.

미국의 긴축 속도가 빨라질 경우 한미 금리차 확대 압력이 커질 수 있다. 다만 국내에서는 민간소비 부진과 금융비용 부담으로 한은이 미국과 같은 폭의 인상에 나서기는 어려울 것이라는 관측이 나온다.

◆ 근원물가 2.8% 유지…11월 0.25%p 인상 전망

국내 물가 상승률은 둔화했지만 근원물가의 상승 압력은 여전하다. 지난 10월 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 2.8%로 두 달 연속 낮아졌으나 근원물가는 전월과 같은 2.8%를 유지했다. 외식 물가 상승률도 9월 2.5%에서 10월 2.9%로 높아졌다.

3분기 실질 국내총생산(GDP)은 전기 대비 1.0% 증가해 한은 전망치(0.3%)를 크게 웃돌았다. 반도체 수출 호조가 성장을 이끈 가운데 신현송 한은 총재도 지난달 22일 "반도체 가격 자체는 상당히 견조히 올라가고 있다"고 평가했다.

한은은 7월과 8월 기준금리를 각각 0.25%p 인상해 연 3.00%까지 높인 뒤 10월 동결했다. 지난 8월 공개된 6개월 후 조건부 금리 전망 점도표에서는 전체 21개 점 가운데 연 3.25%에 10개, 연 3.50%에 6개, 연 3.00%에 5개가 분포했다.

최지욱 스테이트스트리트 마켓 상무는 "현재 수출이나 반도체 현물가격만 놓고 보면 명확하게 둔화했다고 보기 어렵다"며 "특별한 변화가 없다면 11월 기준금리를 0.25%p 인상할 것으로 본다"고 말했다.

◆ 성장률 1%에도 민간소비 감소…추가 인상 부담

반면 연이은 기준금리 인상으로 가계와 기업의 금융비용 부담은 커지고 있다. 지난 9월 예금은행의 신규 주택담보대출 평균금리는 연 4.88%로 전월보다 0.22%p 상승했다. 고정형 주담대 금리는 연 5.11%, 기업대출 금리는 연 4.49%를 기록했다. 대출금리 상승은 가계의 소비 여력과 기업의 투자 여력을 제약하는 요인이다.

수출 호조에도 내수 회복은 더딘 상황이다. 3분기 실질 GDP는 전기 대비 1.0% 성장했지만 민간소비는 0.2% 감소했다. 반도체 중심의 수출 증가가 가계 소득과 소비 확대로 충분히 이어지지 못한 데다 반도체 산업의 고용유발 효과도 상대적으로 작아 성장세가 내수 전반으로 확산하는 데 한계가 있다는 분석이다.

지난 10월 금통위 의사록에서도 높은 가계부채와 건설경기 부진, 주가 조정 등이 소비 회복을 제약한다는 분석이 나왔다. 일부 위원은 금리 상승에 따른 이자 부담이 광범위한 계층에 영향을 줄 수 있다고 지적했다. 7~8월 연속 인상의 효과를 확인하는 데 시간이 필요하다는 의견도 제기됐다.

이에 따라 이달 인상 이후 최종금리 전망은 엇갈린다. 원유승 SK증권 연구원은 "최종금리 수준은 3.50%로 전망한다"며 "한은이 성장과 물가 상황을 8월보다 대폭 상향 평가하고 있어 포워드 가이던스의 중간값도 상향 조정될 것"이라고 분석했다.

반면 최 상무는 이달 0.25%p 인상 이후 상당 기간 금리를 동결해 연 3.25%에서 긴축을 마무리할 것으로 내다봤다. 그는 "현재로서는 내년 1분기에 추가 인상할 명분이 뚜렷하지 않다"며 "향후 민간소비 회복 여부와 AI·반도체 업황의 불확실성이 해소되는지를 지켜본 뒤 추가 인상 여부를 판단할 것으로 본다"고 말했다.

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