1313억 규모 전남·광주 모펀드 출범…지역 벤처 생태계 활성화 기대

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중기부, 11일 '전남광주 지역성장펀드' 결성식

모태펀드 750억원 출자...12월 자펀드 조성 착수

서남권 투자센터 개소...스타트업과 투자사 연결

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 전남·광주 벤처기업과 스타트업에 중점 투자할 1313억원 규모의 모펀드가 출범했다. 모태펀드와 지방정부, 지역 금융기관·대학·기업이 출자한 자금을 바탕으로 약 2000억원 규모의 벤처펀드를 조성할 계획이다.

중소벤처기업부는 11일 국립순천대 체육관에서 열린 '전남광주 지역성장펀드' 결성식에서 출자자 모집을 마쳤다고 밝혔다. 전북과 울산, 대전, 대구·경북에 이어 올해 마지막으로 결성된 지역성장펀드로, 지역 간 통합 모펀드 가운데 전국 최대 규모다.

21일 대구 엑스코 동관에서 열린 '대구.경북 통합 지역성장 펀드' 결성식.[사진=경북도]

모태펀드가 750억원을 출자하고 전남광주통합특별시와 여수·순천·광양시, 광주은행·IBK기업은행, 광주과학기술원, 포스코 등이 참여했다. 모펀드 조성액에는 운용사인 한국벤처투자의 출자금 14억원도 포함됐다.

한국벤처투자와 전남광주통합특별시, 주요 출자자로 구성된 운영위원회가 출자 분야를 확정한다. 오는 12월 자펀드 출자사업에 착수해 지역 기업에 투자할 약 2000억원 규모의 벤처펀드를 조성할 예정이다.

결성식에서는 광주은행과 전북은행, 한국벤처투자, 기술보증기금이 서남권 벤처생태계 활성화를 위한 업무협약을 맺었다. 네 기관은 지역 벤처기업이 투자와 융자, 보증을 연계해 지원받을 수 있도록 협력한다.

이날 한국벤처투자 서남권 투자센터도 문을 열었다. 부산 동남권 투자센터에 이은 두 번째 지역 거점으로, 서남권 유망 기업을 발굴해 벤처캐피탈 등 투자사와 연결하는 역할을 맡는다.

노용석 중기부 제1차관은 "중기부는 지역성장펀드와 한국벤처투자 지역 투자센터를 기반으로 지역 벤처·스타트업에 대한 장기적인 성장자금 공급과 투자유치 지원을 확대하여 지속가능한 지역 벤처생태계를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

jongwon3454@newspim.com