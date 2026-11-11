부산 망미중앙시장, 점포 알리는 SNS 서포터즈단 추진

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 부산 망미중앙시장이 시장 내 전체 점포를 온라인에 소개하고 고객과 상인 간 소통을 확대하기 위한 'SNS 서포터즈단' 사업을 추진한다.

[이미지=부산 망미중앙시장]

이번 사업은 시장에 입점한 개별 점포의 상품과 영업 정보를 SNS 콘텐츠로 제작해 소비자에게 제공하는 방식으로 운영된다. 온라인 홍보에 어려움을 겪는 상인들의 점포 홍보를 지원하고, 시장 방문을 원하는 고객이 필요한 정보를 사전에 확인할 수 있도록 하는 것이 주요 목적이다.

망미중앙시장은 '망미를 보다! 망미를 먹다! 망미를 즐기다!'를 홍보 주제로 정하고 시장의 먹거리와 상인들의 이야기, 각종 행사 및 이벤트 소식을 전달할 계획이다.

서포터즈단은 시장 내 점포별 대표 상품과 주요 판매 품목을 소개하고, 소비자들이 관심을 가질 만한 먹거리와 생활용품 등 다양한 상품 정보를 사진과 영상으로 제작할 예정이다.

특히 일부 점포에 홍보가 집중되는 현상을 줄이고 시장 전체의 점포를 고르게 소개하는 데 중점을 둔다. 소비자들이 기존에 알던 점포 외에도 다양한 상점을 접할 수 있도록 콘텐츠를 구성한다는 방침이다.

점포별 홍보 콘텐츠에는 상품 정보와 함께 위치, 영업시간, 주문 및 문의 전화번호 등 실제 시장 이용에 필요한 사항도 포함된다. 소비자가 SNS에서 확인한 정보를 바탕으로 방문할 점포를 선택하거나 상품 구매를 문의할 수 있도록 하기 위해서다.

상인들의 일상과 점포 운영 과정도 주요 콘텐츠로 다룬다. 오랜 기간 시장에서 영업해 온 상인들의 이야기와 개별 점포의 특색을 소개해 전통시장의 현장 모습을 전달할 예정이다.

시장 행사와 이벤트 등 방문객에게 필요한 소식도 SNS를 통해 안내한다. 이를 통해 시장을 자주 이용하는 고객뿐 아니라 온라인에서 지역 상권 정보를 찾는 소비자와의 접점도 확대할 계획이다.

망미중앙시장은 이번 사업을 통해 개별 점포의 온라인 정보 접근성을 높이고, 시장 전체의 홍보 활동을 지속적으로 운영할 수 있는 기반을 마련한다는 구상이다.

망미중앙시장의 점포별 소개와 시장 관련 소식은 SNS 서포터즈단 홍보물에 삽입된 QR코드를 통해 확인할 수 있다.

whitss@newspim.com