볼보·마쓰다 제쳤다…제네시스 GV60 마그마, 독일 자동차상 수상

AI 핵심 요약beta
- 제네시스는 11일 GV60 마그마가 독일 자동차 시상식에서 수상했다고 밝혔다
- GV60 마그마는 볼보 ES90과 마쓰다 CX-6e를 제치고 1위에 올랐다
- 민첩성·가속 응답성·조향 직관성·제동 성능에서 높은 점수를 받았다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제네시스의 첫 고성능 전동화 모델 'GV60 마그마'가 독일 자동차 시상식에서 주행 성능을 인정받았다.
제네시스는 10일(현지시간) 독일 자동차 전문 매체 아우토빌트와 주간지 빌트 암 존탁이 공동 주관한 '2026 골든 스티어링 휠 어워드'에서 GV60 마그마가 '어퍼 미드사이즈 클래스' 부문을 수상했다고 11일 밝혔다.
GV60 마그마는 최종 평가에서 볼보 ES90과 마쓰다 CX-6e를 제치고 1위에 올랐다. 차량의 민첩성과 가속 응답성, 스티어링 직관성, 제동 성능 등 주행 성능 관련 항목에서 높은 점수를 받았다.
골든 스티어링 휠 어워드는 1976년 시작된 독일 자동차 시상식이다. 올해는 두 매체의 편집진이 선정한 신차 90대를 대상으로 독자 투표를 진행해 9개 차급별 3대씩 총 27대의 최종 후보를 선정했다.
이후 자동차 전문 기자와 레이싱 드라이버 등 23명으로 구성된 심사위원단이 독일 데크라 라우지츠링 서킷에서 차량을 직접 평가했다. 평가 항목에는 핸들링과 승차감, 사용 편의성, 일상 실용성, 지속가능성, 가격 대비 가치 등이 포함됐다.
GV60 마그마는 제네시스가 고성능 전동화 시장을 겨냥해 선보인 첫 번째 고성능 모델이다. 지난 5월에는 '2026 레드닷 디자인 어워드' 제품 디자인 부문 본상을 수상한 바 있다.
피터 크론슈나블 제네시스 유럽 법인장은 "제네시스는 고성능을 단순한 가속 성능으로 정의하지 않고 정밀한 제어와 세련된 편안함을 조화시키는 것을 목표로 삼았다"며 "GV60 마그마가 역동적인 주행 성능에서 높은 평가를 받아 뜻깊다"고 말했다.
chanw@newspim.com