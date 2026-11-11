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도심복합사업 속도 내라는 與…서울시 승인권 회수 압박

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  • 여권은 11일 서울시의 도심복합사업 신속 승인을 촉구했다
  • 여당은 승인 지연이 계속되면 국토부가 권한을 회수해야 한다고 주장했다
  • 홍지선 장관은 권한 회수와 재초환 시행을 신중히 검토한다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

홍지선 장관 "서울시 사전기획, 승인 지연 원인…빠른 승인 필요"
재초환 부과시기 유권 해석 기다리고 있어…남산 곤돌라 활성화 아냐

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 여권은 서울 도심 주택공급 확대를 위해 정부가 추진하는 도심 공공주택 복합사업과 관련해 서울시에 신속한 사업승인을 촉구했다. 아울러 서울시의 인허가 지연이 재발할 경우 국토교통부가 사업승인 권한을 회수해야 한다는 입장도 내놨다.

다만 홍지선 국토교통부 장관은 시행령 개정은 최후의 수단이라며 여권의 이 같은 요구에 신중한 입장을 보였다. 재건축 초과이익환수제의 즉각적인 시행 여부에 대해서도 "다각도로 검토하고 있다"며 유보적인 태도를 나타냈다.

◆ 與 "도심복합사업 승인권 서울시로부터 회수해야"…홍지선 "권한 회수는 최후의 수단"

홍지선 국토부 장관은 11일 서울 중구 약수동 일대 도심공공복합주택 사업장을 찾아 사업현황을 살펴보는 자리에서 "빠른 도심공공주택복합사업 추진을 위해서는 서울시가 법에도 없는 사전기획 등 도시계획 절차를 요구할 것이 아니라 승인을 빠르게 해줘야 한다"며 이같이 밝혔다.

홍지선 국토부 장관이 약수역 도심복합사업지구를 찾아 현황을 보고 받고 있다. 이 자리에서 홍 장관은 도복사업에 대한 서울시의 빠른 사업 승인을 촉구했다. [사진=국토부]

이날 참석한 전현희 의원, 박성준 의원, 김남근 의원 등 여당 의원들과 LH(한국토지주택공사) 관계자는 약수역 도심복합사업이 예상 이상으로 사업 승인이 늦어지고 있으며 이 배경에는 서울시의 승인 지연이 있다는 지적을 내놨다. 도심복합사업 근거 법령에 없는 사전기획과 같은 도시계획 절차를 추가로 만들어 사업이 늦어지고 있다는 게 이들 여당 의원들의 이야기다. 

특히 일부 여당 의원들은 정부가 서울시에 위임한 사업승인권한을 되찾은 후 빠른 사업 승인을 내줘야 한다는 주장도 내놨다. 김남근 더불어민주당 의원은 서울시의 사업승인 지연에 고의성이 엿보인다고 주장했다. 그는 "공공주택특별법 시행령을 개정해 원래 입법 취지대로 국토부 장관이 승인권을 갖고 신속하게 사업을 추진하는 방안도 고려해야 한다"며 이같이 말했다.

김 의원은 도심복합사업 승인권을 국토부가 가져오면 향후 다른 도심복합사업들도 인허가 과정이 빨라질 것이라고 기대했다. 서울지역의 공공도심복합개발사업은 34곳에서 약 5만9000가구를 공급하는 사업이란게 김 의원의 설명이다. 그는 "약수역 사업은 지난 2024년 9월 24일까지 사업계획 승인을 마치도록 설계돼 있던 사업인데 윤석열 정부와 오세훈 서울시장 시절 발목이 잡히면서 사업 기간이 연장됐다"고 주장했다.

이어서 김 의원은 "공공주택특별법상 원래 국토부 장관이 사업승인권을 갖고 있었고, 시행령을 통해 서울시에 위임하면서 서울시장이 승인권을 행사하고 있는 것"이라며 "서울시가 지금과 같은 몽니를 부리는 상황이 이어진다면 시행령을 다시 개정해 국토부 장관이 승인권을 갖고 신속하게 사업을 추진하는 방안도 고려해야 한다"고 강조했다.

김 의원은 "올 연말까지를 데드라인으로 설정해 그때까지 서울시의 전향적 자세가 없다면 국회 국토교통위원회를 해당 법령 개정을 추진할 것"이라고 덧붙였다. 홍 장관도 서울시의 인허가 지연에 대해 힘을 보탰다. 그는 "서울시가 인허가권을 행사하는 과정에서 법적 근거가 없는 사전기획으로 여러 가지 요구사항을 묶어 진행하는 것 자체가 주민 입장에서는 사업 속도를 내지 못하게 하는 불합리한 처분"이라고 지적했다.

다만 홍지선 국토부 장관은 즉각적인 사업승인권 회수 요구에는 선을 그었다. 홍 장관은 "당초 법의 취지는 현장에서 직접 행정업무를 수행하는 지방정부에 인허가권을 줘야 도시계획을 살리며 주민들의 의견도 빠르게 반영할 수 있다는 것"이라고 말했다. 이어 그는 "협의 시한을 별도로 정해놓은 것은 아니지만 빠르면 빠를수록 주민들에게 돌아가는 이익이 크다"며 "최대한 신속하게 실무 협의를 진행하겠다"고 덧붙였다.

◆ 홍 장관 "재초환 부과 시기, 법률 유권해석 중…시행 여부는 검토 중"

이와 함께 홍 장관은 최근 강남구·서초구와 재건축초과이익환수제(재초환) 부담금 부과 시점을 두고 의견이 엇갈리는데 대해 유권해석을 의뢰했고 결과를 기다리고 있다고 설명했다. 재초환의 시행 여부에 대해서는 신중한 입장을 보였다.

홍 장관은 "재초환은 주택가격 안정화라는 취지가 있지만, 부담이 과도해 재산권을 침해하는 것 아니냐는 의견도 있다"며 "위헌 여부에 대한 판결이 나와 있고 국회에 재초환 폐지 법안도 계류 중인 만큼 다각적으로 검토하겠다"고 말했다. 제도 시행이 지연되면서 혼란이 커지고 있다는 지적에는 "최대한 신속하게 결과가 나올 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

전날 오세훈 서울시장이 국토부가 관련 규정 개정을 미루면서 남산 케이블카의 60년 독점 운영을 방치하고 있다고 비판한 데 대해서도 반박했다. 홍 장관은 "시행령 개정을 위해 각계각층의 의견을 듣고 있으며, 서울시의 최종심도 주의 깊게 살펴보고 있다"고 말했다.

이어 "궤도운송법 개정안은 그동안 등한시됐던 궤도사업의 공공성과 안전성을 확보하고, 독점적 지위에 따른 폐해를 제도적으로 바로잡을 수 있는 기반을 마련했다는 데 의의가 있다"며 "곤돌라를 활성화하자는 취지는 아니다"고 덧붙였다.

donglee@newspim.com

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옥주현 '190억 한남더힐' 구청에 압류됐다고? [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 뮤지컬 배우 옥주현씨가 190억원에 매입한 한남더힐 아파트가 경매에 넘어가면서 이전 소유자의 부동산 거래 차익도 주목받고 있다. 전 소유자는 중견기업 오너로 10년간 보유해 120억원의 차액을 벌었다.  [서울=뉴스핌] 서울 용산구 한남 더힐 전경 ◆69억원에 산 한남더힐, 190억원에 매각 11일 부동산 등기부등본에 따르면 옥주현씨는 지난해 5월 7일 전 소유자와 서울 용산구 한남더힐 전용면적 약 243㎡(약 74평) 복층형 주택의 매매계약을 체결했다. 올해 4월 10일 소유권 이전 등기를 마쳤다. 거래가격은 당시 방탄소년단(BTS) 진의 175억원 거래를 넘어선 단지 역대 최고가였다. 전 소유자는 2015년 9월 해당 주택을 69억원에 매입했다. 약 10년 사이 가격이 2.8배로 올라 매매 차액은 121억원에 달했다. 단, 세금과 금융비용 등을 차감하기 전 금액이다. 이 소유자는 매매 차익을 바탕으로 부친이 보유한 용산구 이태원동 '어퍼하우스 남산' 두 채를 각각 102억원과 103억원에 매입하는 계약도 체결했다. 중개업소를 거치지 않은 직거래였다. 두 주택은 전용면적 각각 235㎡와 233㎡로 같은 층에 나란히 자리하고 있다. 소유권 이전은 한남더힐을 옥씨에게 넘긴 날과 같은 4월 10일 이뤄졌다. 별도 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금 매입으로 추정되지만, 한남더힐 매각대금이 사용됐는지는 확인되지 않았다. 어퍼하우스 남산은 신원종합개발이 옛 남산체육관을 리모델링해 조성한 4개 동, 19가구 규모의 고급빌라다. ◆반년 만에 경매행…차입 부담 거론 서울서부지법은 지난 10월 14일 옥씨 소유 한남더힐에 대한 임의경매 개시를 결정했다. 매매 계약한 지 약 6개월 만이다. 경매 신청 채권자는 한국금융자산관리대부이며 청구액은 약 21억7000만원이다. 등기부상 근저당권은 4건, 채권최고액 합계는 약 237억원으로 보도됐다. 채권최고액은 담보로 보장받는 채권의 한도여서 실제 대출 잔액과는 다르다. 경매 배경으로는 부동산 매입 과정에서 커진 차입 부담이 거론된다. 옥씨가 법인 명의의 신사동 건물과 한남더힐을 공동담보로 자금을 조달했으며, 관련 대출이 300억원을 웃도는 것으로 알려졌다. 제2금융권과 대부업체 차입에 따른 연간 이자 부담도 최소 20억원 이상으로 추산했다. nrd@newspim.com 2026-11-11 10:25
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철도노조 "12월 10일부터 무기한 총파업" [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 전국철도노동조합이 안전인력 충원과 승진제도·처우 개선 등을 요구하며 오는 12월 10일 오전 9시 총파업을 예고했다. 노조는 정부와 한국철도공사가 요구안을 수용하지 않을 경우 파업에 돌입한다는 방침이다. 이달 결의대회와 안전운행 투쟁 등을 이어가며 투쟁 수위를 단계적으로 높일 계획이다. 서울 용산구 용산역 인근에서 열차가 오가고 있다. 전국철도노동조합은 다음달 10일 오전 9시부터 무기한 총파업 돌입을 예고했다. [사진=뉴스핌DB] 11일 철도노조는 안전인력 충원과 현장 중심의 공정한 승진제도 마련 등을 요구하며 다음달 10일 오전 9시 총파업에 나설 계획이라고 밝혔다. 노조는 2026년 임금 및 단체교섭에서 관련 요구안을 제출했지만 지난달 14일 3차 본교섭이 결렬됐다. 다음날 임시대의원대회에서 쟁의발생을 결정했고, 지난달 30일 중앙노동위원회 2차 조정회의에서도 조정 중지 결정이 내려졌다. 이달 2~5일 진행한 쟁의행위 찬반투표는 찬성률 77.58%로 가결됐다. 재적 조합원 대비 찬성 비율은 67.97%다. 노조는 오는 14일 오후 2시 서울역 12번 출구에서 철도노동자 총력결의대회를 연다. 이달 16일부터는 전 조합원이 투쟁조끼와 등벽보를 착용하고, 23일부터 2주간 안전운행 투쟁과 지구별 총파업 야간총회를 진행할 예정이다. 주요 쟁점은 승진제도와 안전인력 충원, 처우 개선이다. 강철 철도노조 위원장은 "현장 직원도 제도상 3급까지 승진할 수 있지만 한정된 승진 기회가 본사·본부 직원과 관리자에게 집중돼 있다"며 "철도를 실제로 움직이는 현장 노동자에게도 공정한 기회가 주어지는 승진제도가 마련돼야 한다"고 말했다. 안전인력 부족 문제도 제기했다. 임시열차나 비상 상황에 투입할 대체 인력이 부족해 휴일 근무가 이어지고 기관사들의 연차·병가 사용도 어렵다는 게 노조의 주장이다. 철도통합으로 운행 횟수와 좌석이 늘어난 만큼 승강장·역 안내 인력과 차량 정비 인원도 함께 충원해야 한다고 강조했다. 선로를 점검하는 전기분야는 현재 2인 체계에서 열차 감시원을 포함한 3인 체계로 바꿔야 한다고 요구했다. 노조는 기획재정부가 인력 통제와 감축 기조를 유지하며 현장에 인력 감축 방안을 요구하고 있다고 비판했다. 강 위원장은 "노동자가 포기한 휴일과 떠안은 업무가 쌓일수록 사고 위험도 커진다"며 "같은 비극이 되풀이되어서는 안 된다"고 강조했다. 숙소 여건 개선도 요구했다. 일부 현장에서는 최대 10명이 한 방에서 생활하는 데다 국가철도공단이 노조 동의 없이 숙소 설계기준을 기존 1인 1실에서 2인 1실로 변경했다는 의견을 냈다. 교대근무자의 휴식 부족이 안전을 위협할 수 있다는 점도 지적했다. 강 위원장은 "현장 노동자의 휴식을 보장하는 것이 곧 승객의 안전을 지키는 길"이라며 "철도공사와 정부에 책임 있는 조치를 촉구한다"고 말했다. 기재부가 안전인력 충원 요구에 응하지 않고 인력 통제·감축 기조를 고수하면 총파업에 돌입하겠다고도 강조했다. chulsoofriend@newspim.com 2026-11-11 11:22

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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