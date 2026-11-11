비씨월드제약, 창립 20주년 가족초청행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 비씨월드제약은 6일 용인 에버랜드서 창립 20주년 가족행사를 개최했다
- 임직원과 가족 등 500여명이 참석해 레크리에이션과 소통 시간을 가졌다
- 참석자들은 놀이시설을 이용하며 가족 간 유대와 화합을 다졌다
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가족 간 유대감 강화·임직원 소속감 제고
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 비씨월드제약은 지난 6일 경기 용인 에버랜드에서 임직원과 가족들을 대상으로 '비씨월드 창립 20주년 가족초청행사'를 개최했다고 11일 밝혔다.
이번 행사는 지난 6월 열린 비씨월드제약 창립 20주년 기념식에 이어 마련됐다. 회사의 성장과 발전을 위해 노력해 온 임직원과 가족들에게 감사의 마음을 전하고 가족 간 유대감을 강화하기 위해 기획됐다.
이날 행사에는 비씨월드제약 및 계열사 임직원과 가족 등 500여명이 참석했다. 축하영상 상영을 시작으로 다양한 레크리에이션 프로그램이 진행됐으며 참석자들은 함께 프로그램에 참여하며 소통하는 시간을 가졌다.
이어 참석자들은 에버랜드의 놀이시설과 프로그램을 자유롭게 이용하며 가족들과 시간을 보냈다.
비씨월드제약 관계자는 "회사의 성장에 함께해 온 임직원들과 가족들에게 감사의 마음을 전할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 임직원들이 일과 가정의 균형을 이루고 서로 소통할 수 있는 기업문화를 만들어 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com