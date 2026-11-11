레드캡투어, 사상 최대 실적에도…범LG 의존도 탈피 과제

중동 전쟁 여파에도 올해 상반기 영업이익 사상 최대

범LG가 비중 30%대...독자적 B2C 경쟁력·신사업 확보 과제

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중동 전쟁의 여파로 여행업계 전반의 불황이 이어지는 가운데 기업 고객 중심의 레드캡투어가 사상 최대 실적 행진을 이어가는 배경에 관심이 쏠린다. 레드캡투어는 현재 렌터카 사업이 전체 매출의 약 90%, 여행업이 10%를 차지하는 사업 구조를 갖고 있다.

여행업은 LG그룹 계열사와 공공기관을 중심으로 한 기업 출장 및 단체여행 수요가 대부분을 차지한다. 안정적인 기업 고객 기반이 실적을 뒷받침하는 요인으로 꼽히지만, 범LG그룹에 대한 높은 의존도를 낮추고 고객사를 다변화해야 한다는 지적도 나온다.

◆ 중동 전쟁 여파에도 올해 상반기 영업이익 사상 최대

11일 업계에 따르면 레드캡투어는 올해 2분기 영업이익이 157억원을 기록, 전년 동기 대비 16% 증가했다. 1분기 179억원에 이어 2개 분기 연속 사상 최대 실적이다. 3분기도 양호한 실적이 예상된다.

중동 전쟁의 여파로 단체행사가 일부 취소됐음에도 올해 상반기 사상 최대 실적을 기록했다. 특히 반도체를 비롯해 K-컬처와 K-뷰티, K-푸드 등 다양한 산업군에서 국내 기업의 해외 진출이 활성화되면서, 신규 고객사 유입과 함께 출장 수요가 지속적으로 늘었다는 설명이다.

레드캡투어는 1977년 범한여행사로 출범한 이후 1997년 렌터카 사업에 진출했다. 2004년 글로벌 출장 전문업체인 아멕스(AMEX)와 전략적 제휴를 통해 기반을 다졌다. 이후 2007년 코스닥 상장사인 미디어솔루션과의 합병을 통해 우회 상장, 사명을 레드캡투어로 변경했다.

올해 상반기 기준 레드캡투어의 최대주주는 창업주인 고(故) 구자헌 회장의 아들 구본호(지분율 39.4%)씨다. 2대 주주는 모친인 조원희 회장(지분율 36.35%)이다. 인유성 대표(CEO)와 이충희 최고재무책임자(CFO) 등 주요 경영진도 LG디스플레이 출신이다.

◆ 범LG가 비중 30%대...독자적 B2C 경쟁력·신사업 확보 과제

법적으로 LG그룹 계열사로 분류되지 않지만 뿌리가 범LG가에 기반하고 있어 지배구조와 사업적 관계가 밀접하게 연결돼 있다. LG그룹 매출 비중이 30%가 넘는 것으로 알려졌다.

여행사업에서 LG그룹 주요 계열사들의 임직원 해외출장과 항공권 예약, 단체 행사(MICE) 등 기업 전용 출장물량을 수주하고 있는 것이 안정적 성장의 배경으로 꼽힌다. 렌터카 사업에서도 역시 LG그룹 계열사의 법인 차량 렌트 및 장기 차종 공급 등 장기 법인 렌터카 물량 비중이 높은 편이다.

업계 한 관계자는 "LG 계열사의 해외 출장 물량과 B2B 렌터카 수요를 통해 안정적 성장을 이어가고 있지만 독자적인 B2C 경쟁력이나 신사업 없이 캡티브 시장에만 안주하는 것은 장기 성장 동력을 스스로 제한하는 것"이라고 지적했다.

tack@newspim.com