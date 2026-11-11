젠슨황-앨리스-슈퍼마이크로 커넥션...컬퍼 "빙산의 일각"

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 컬퍼리서치가 지난 5월 공개한 엔비디아(NVDA) 공매도 보고서에는 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 내연녀 앨리스 황과 슈퍼마이크로의 연결 고리를 설명하는 주장들이 다수 담겨 있다. 지난 3월 미국 수사당국이 기소한 슈퍼마이크로의 엔비디아칩 중국 밀반출 사건 역시 앨리스 황의 메가스피드와 관련을 맺고 있을 가능성이 다분하다고 했다.

컬퍼는 큰 그림에서 봤을 때 슈퍼마이크로 임원이 연루된 엔비디아 칩 밀반출 혐의는 빙산의 일각에 불과하다며 엘리스 황의 메가스피드와 연계된 기업들을 중심으로 다양한 밀반출 루트가 존재한다고 주장했다.

◆ "빙산의 일각"

지난 3월 미 수사당국은 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)의 공동창업자 월리 랴오를 포함한 관련자 3명을 기소했다. 이들은 동남아시아의 유령회사를 통해 엔비디아 GPU가 탑재된 서버 25억달러어치를 중국으로 밀반출한 혐의를 받는다.

기소장에는 해당 유령회사(중개업체)가 '1번 회사(Company-1)'로만 표기됐지만, 이후 블룸버그는 방콕에 본사를 OBON(One Belt One Network: 중국의 '일대일로' 슬로건을 연상시키는 기업명이다)이라고 보도했다. 핵심 밀반출 수법은 가짜 서버(dummy servers)를 현장에 설치한 채 진짜 서버는 중국으로 빼돌리는 식이었다.

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수사당국의 지난 3월 기소는 슈퍼마이크로(SMCI)에서 OBON으로 연결되는 25억달러 규모의 단일 밀반출 혐의만 드러냈지만, 컬퍼는 "이는 빙산의 일각에 불과하다"며 "여러 엔비디아 OEM 업체와 협력사, 중개업체가 개입된 복잡하고 광범위한 커넥션이 존재한다"고 주장했다.

OBON뿐만 아니라 시암 AI(Siam AI)와 노바게이트 클라우드(Novagate Cloud) 등이 메가스피드와 관계를 맺고 밀반출에 관여한 고리에 해당한다고 의심했다.

컬퍼에 따르면 OBON과 시암AI의 경영진이 겹치는 것(시암 AI 싱가포르 법인의 임원인 토머스 창은 OBON의 홍콩 관련 법인 이사로도 등재)은 물론, OBON이 엔비디아 H100을 도입해 시암 AI 클라우드를 출범시킨다는 내용의 보도자료도 배포된 바 있다.

이와 관련 컬퍼는 "시암 AI의 웹사이트 구성이 놀라울 정도로 메가스피드와 비슷하며 노바게이트에서도 이 점이 동일하게 발견된다"고 했다. 아울러 OBON을 매개로 한 슈퍼마이크로와 메가스피드의 접점은 과거 메가스피드의 웹사이트에 '엔비디아와 인텔, 기가바이트와 함께 슈퍼마이크로가 협력사로 명시'된 점에서도 유추할 수 있다고 했다.

이후 메가스피드는 웹사이트에서 슈퍼마이크로에 관한 모든 언급을 삭제했는데, 컬퍼는 메가스피드 웹사이트의 소스코드에 남아 있는 흔적을 통해 슈퍼마이크로가 과거 협력사로 언급됐다는 사실을 확인했다고 밝혔다.

한편 노바게이트의 싱가포르 법인인 노바게이트 클라우드의 유일한 주주는 중국 국적의 런커(Ren Ke)로 알려져 있다. 런커는 포르티크(Fortiq Pte. Ltd.)와 IDS 사이언스 앤드 테크놀로지의 이사이기도 하다. 흥미롭게도 이들 두 회사의 주소는 모두 메가스피드 본사가 위치한 건물인 콜리어키 10번지(10 Collyer Quay)로 등록돼 있다.

또한 노바게이트 웹사이트의 소스코드에서도 슈퍼마이크로에 대한 언급이 삭제된 흔적이 발견됐다. 이는 미 수사당국이 슈퍼마이크로를 기소한 이후 메가스피드 웹사이트에서 슈퍼마이크로 관련 내용이 삭제된 것과 정확히 같은 방식이었다.

지난해 5월 22일 대만 타이베이의 한 식당에서 앨리스 황(우)과 함께 식사하는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 모습. 사진은 영상 스크린샷. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 쩐주는 알리바바

돈들의 흐름도 흥미롭다.

앨리스 황이 몸담았던 메가스피드의 자산(부채+자본) 총계는 2023년 말 3300만달러에 불과했다. 그런데 1년 뒤(2024년말) 30억달러로 급증한다. 출처가 밝혀지지 않은 곳에서 받은 29억달러의 '환급 가능한 예치금' 덕분이다. 재무제표에는 자회사에 대한 미수금도 29억달러로 기록돼 있다.

말레이시아 공시에 따르면 스피드매트릭스는 사업을 시작하기 두 달 전인 2024년 6월, 싱가포르의 에이펙스 엔터프라이즈 솔루션스(Apex Enterprise Solutions)에 사업 전체를 담보로 제공하는 담보권 설정 서류를 제출했다. 싱가포르 공시에는 에이펙스의 모기업이 알리바바이며 회사의 사업 목적은 '조달 활동 수행'이라고만 명시돼 있다. 2025년 3월 31일 기준 에이펙스는 41억달러 이상의 선급금을 보유 중이었는데, 알리바바에서 빌린 차입금이 42억달러였다.

알리바바 자금이 에이팩스 → 에이펙스 엔터프라이즈 솔루션스 → (스피드매트릭스 담보 제공) → 메가스피드로 흘러들었고, 엔비디아칩 또는 엔비디아 칩에 대한 접근권(데이터센터 임차권)이 이 경로를 되짚어 알리바바에 전해졌다는 게 컬퍼의 주장이다.

참고로 2024년 12월부터 2026년 1월까지 스피드매트릭스가 수입한 제품은 총 46억달러에 달한다. 이 가운데 40억달러어치는 엔비디아의 엘리트 OEM 컴퓨팅 파트너인 아이브레스 시스템스(Aivres Systems)가 공급했다.

아이브레스는 엔비디아의 첨단 GPU가 탑재된 고성능 서버를 조립하는 업체다. 아이브레스의 옛 이름은 인스퍼 시스템스(Inspur Systems)다. 모기업인 중국 인스퍼그룹이 미국의 수출통제 대상 기업 명단에 오른 뒤 사명을 변경했다. 지금도 아이브레스 지분의 약 3분의 1은 중국 국유기업이 간접 보유하고 있다. 지분 50%를 기준으로 적용되는 미국의 규제 문턱을 밑도는 수준이다.

이는 엔비디아의 GPU 탑재 서버가 아이브레스(OEM업체) → 스피드매트릭스+메가스피드 → 중국 고객 (알리바바)으로 흘러가는 경로에 해당한다.

현지시간 9일 파이낸셜타임스(FT)도 알리바바는 메가스피드의 초기 핵심 고객이었고 현재도 최대 고객이라고 보도했다. 엔비디아는 메가스피드가 고객사(최조고객 알리바바)와 체결한 컴퓨팅 자원 임대 계약에 바탕해 GPU 공급을 논의했던 것으로 전해진다.

[AI 일러스트]

osy75@newspim.com