NH투자증권, 퇴직연금 원리금보장상품 투자전략 제시

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퇴직연금 501조 중 75.4% 원리금보장형

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = NH투자증권이 퇴직연금 원리금보장상품의 수익구조와 투자 시 유의사항을 분석한 보고서를 발간했다.

퇴직연금 적립금의 75% 이상이 원리금보장형 상품에 집중된 가운데 단순 금리 비교보다 자금 사용 시점과 만기, 지급주체 등을 종합적으로 고려해야 한다고 강조했다.

11일 NH투자증권 100세시대연구소는 이 같은 내용을 담은 THE100리포트 137호를 발간했다.

[이미지=NH투자증권]

보고서에 따르면, 2025년 말 국내 퇴직연금 적립금 501조4000억원 가운데 원리금보장형 상품은 378조1000억원으로 전체의 75.4%를 차지했다. 가입자가 직접 운용하는 확정기여형(DC)과 개인형퇴직연금(IRP)에서도 원리금보장형 비중은 각각 67.0%, 55.7%에 달했다.

보고서는 정기예금과 이율보증보험(GIC), 파생결합사채(ELB), 환매조건부채권(RP)을 비롯해 지난 9월부터 DC·IRP 계좌 편입이 허용된 개인투자용 국채의 특징을 비교했다.

정기예금은 금융회사별 1억원까지 예금자보호를 받을 수 있지만 ELB는 발행 증권사의 신용도에 따라 상환 위험이 달라지고 중도해지 시 원금손실이 발생할 수 있다. 개인투자용 국채는 예금자보호 대상은 아니지만 정부가 상환을 보장하며 만기까지 보유하면 복리 혜택을 받을 수 있다.

특히 디폴트옵션 도입 이후 만기 시 자동으로 재예치되지 않는 상품이 많아 만기 관리의 중요성이 커졌다고 분석했다.

이에 따라 ▲수익구조 ▲지급주체 ▲보호구조 등을 포함한 6가지 항목을 점검하고 자금 사용 시점에 따라 만기를 분산하는 전략을 제시했다. 단기 자금은 유동성을 확보하고 10년 이상 장기 자금은 개인투자용 국채와 성장자산 등에 나눠 투자하는 '만기 사다리' 전략을 추천했다.

김동익 NH투자증권 100세시대연구소장은 "원리금보장상품은 가장 높은 금리보다 내 자금계획에 맞는 상품을 찾는 것이 핵심"이라며 "사용시점에 맞춰 만기를 분산하고 지급주체와 보호구조를 고루 안배해야 한다"고 말했다.

THE100리포트 137호는 NH투자증권 홈페이지 100세시대연구소에서 확인할 수 있다.

plum@newspim.com