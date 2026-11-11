[종합] 아들 성범죄 피해 10대 여성 살해 50대 아빠 긴급체포

AI 핵심 요약beta
- A씨는 11일 성북구 숙박업소에서 10대 여성을 살해해 체포됐다.
- 피해 여성은 A씨 아들의 성범죄 사건 피해자로 알려졌다.
- 경찰은 범행 동기와 경위를 조사하고 구속영장 신청을 검토한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 서울 성북구에 있는 한 숙박업소에서 50대 남성이 본인 아들의 성범죄 피해자로 알려진 10대 여성을 살해해 경찰에 붙잡혔다.
11일 경찰에 따르면 서울 성북경찰서는 이날 살인 혐의로 50대 남성 A씨를 긴급체포했다.
A씨는 이날 오전 1시40분쯤 성북구 정릉동에 있는 한 숙박업소에서 B씨를 살해한 혐의를 받는다. 체포 당시 A씨는 만취 상태였다. 현장에서 A씨 유서로 보이는 문건도 발견됐다.
사망한 B씨는 A씨 아들이 저지른 성범죄 피해자라고 알려졌다. B씨는 지난 1월 A씨 아들을 성범죄로 고소했다. 지난 3월 서울 노원경찰서는 A씨 아들을 서울북부지방공소청(전 서울북부지검)에 불구속 송치했다. 지난 4월 해당 사건은 서울서부지방공소청으로 이관됐다. A씨 아들은 이 사건과 별개로 올해 초 다른 범죄를 저질러 현재 서울남부구치소에 수감 중이다.
A씨는 B씨에게 아들 사건을 합의해 달라고 요구했으나 이를 거절당하자 범행을 저질렀다고 전해졌다. 경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기와 사건 경위, 피해자와 관계 등을 조사할 예정이다. 경찰은 정확한 사망 원인을 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 피해자 시신 부검도 의뢰할 예정이다.
경찰은 조사 결과를 토대로 A씨에 대한 구속영장도 신청한다는 계획이다.
경찰 관계자는 "피의자와 피해자의 관계, 범행 동기 등에 대해 계속 수사할 예정"이라며 "구속영장을 검토 중"이라고 말했다.
yuniya@newspim.com