김민석 "전남대병원 목포분원 속도"…서남권 "의대 없는 분원 반대"

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서남권 의료 해법 찾기 '고차방정식'

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김민석 더불어민주당 당대표가 전남대병원 목포분원 설치에 드라이브를 걸겠다는 의지를 내비쳤다.

국립의대 유치에 실패한 서남권에 의료 인프라를 확충하겠다는 후속 대책이지만 반대 여론도 만만치 않아 난관이 예상된다.

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김민석 더불어민주당 당대표가 11일 오전 전남광주통합특별시의회 광주청사 4층 대회의실에서 현장 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.11.11 bless4ya@newspim.com

김 대표는 11일 오전 전남광주통합특별시의회 광주청사 대회의실에서 열린 현장 최고위원회의에서 "전남대병원 목포분원 설치가 결실을 맺을 수 있도록 중앙정부와 전남광주특별시와 속도감 있게 협의를 이어 가겠다"고 강조했다.

그는 "서남권 및 도서지역 주민들이 필수·공공의료에서 소외되지 않도록 제도적·재정적 지원방안 마련에 최선을 다하겠다"고 약속했다.

반면 서미화 최고위원은 국립의대 후보대학 심사의 공정성 논란과 서남권 의료 취약성을 언급하며 지역 여론을 반영한 대책을 강구해야 한다고 제동을 걸었다.

서 최고위원은 "모든 일에는 순서가 있다. 지역 주민의 목소리를 듣는 것부터 시작해야 한다"며 "추가 의대 설치 요구와 함께 500병상 종합병원 신설, 중입자 치료기 설치 등 논의가 벌어지고 있다"고 전했다.

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남 국립의과대학 관련 서남권 연석회의(대표 하상복)가 11일 오전 전남광주통합특별시의회 광주청사 4층 대회의실 앞에서 기자회견을 열고 있다. 2026.11.11 bless4ya@newspim.com

서남권 주민들도 김 대표의 스탠스에 반발했다.

국립의대 관련 서남권연석회의는 이날 최고위 회의장 밖에서 "의과대학과 의학교육시설 없는 전남대병원 분원 설치를 거부한다"며 "민심 달래기에만 급급한 민주당은 각성해야 한다"고 목소리를 높였다.

의대와 연계되지 않은 병원 설립은 지역 현실과 동떨어져 있다는 것이다. 지방 근무를 기피하는 정서 탓에 의사 인력 확보가 쉽지 않을 것이라는 우려가 깔려 있다.

연석회의는 "서남권 60만 주민이 36년 동안 국립의대와 대학 병원을 요구해 온 이유는 응급환자가 제때 치료받고 중증환자가 먼 도시까지 가지 않아도 되며 섬과 농어촌을 맡을 의사를 우리 지역에서 길러내기 위해서다"고 설명했다.

단체는 시와 민주당에 서남권 주민과 목포대가 참여하는 공식 협의 자리를 제안하고 의대 추가 신설을 지속해서 요구하겠다는 방침이다. 김 대표와 민형배 시장도 논의 테이블 필요성에 공감한 것으로 전해졌다.

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