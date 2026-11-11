엔화 159엔 눈앞...美 금리인상 기대에 미·일 금리차 다시 확대

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 미국의 금리 인상 기대가 되살아나면서 달러 대비 엔화 가치가 약세를 보이고 있다. 미국과 일본이 모두 12월 금리 인상 가능성을 열어두고 있지만, 미국의 물가 상승세가 예상보다 강한 것으로 나타나면서 미·일 금리 차가 다시 확대되고 있기 때문이다.

11일 도쿄 외환시장에서 엔화 환율은 한때 달러당 158.96엔까지 상승하며 약 한 달 반 만에 최저 수준으로 떨어졌다.

미·일 금리 차 확대가 엔화 약세의 직접적인 배경으로 꼽힌다. 기준금리 전망을 반영하는 양국의 2년 만기 국채 수익률 격차는 최근 다시 빠르게 벌어져 3%포인트에 근접하고 있다.

9월 하순 미국의 경제지표 호조와 재정지출 확대 우려로 3%포인트대로 확대됐다가, 미국 중간선거 이후 인공지능(AI) 투자에 대한 우려로 미국 증시가 급락하면서 안전자산인 국채 매수세가 몰려 2%포인트 중반까지 축소된 바 있다.

그러나 최근 미국의 금리 인상 전망이 강해지면서 격차가 다시 커지는 모습이다.

미국의 물가 지표가 시장 예상을 웃돈 것이 결정적 계기가 됐다. 미 노동부가 10일 발표한 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월보다 0.4% 상승했다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI도 0.3% 올라 모두 시장 전망을 웃돌았다.

물가 상승 압력이 여전히 강하다는 해석이 나오면서 미 연방준비제도(Fed)가 금리 인상에 나설 수 있다는 전망이 확산했다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 CPI 발표 전인 10일 연설에서 근원 물가 상승률이 0.3% 이상이면 더 강력한 정책 대응이 필요할 수 있다며 12월 회의에서 기준금리를 0.5%포인트 인상하는 방안도 검토해야 한다고 언급했다. 실제 발표된 근원 CPI 상승률이 그 기준에 도달하면서 시장의 경계감은 한층 커졌다.

미 달러화와 일본 엔화 [사진=로이터 뉴스핌]

금리 선물시장의 전망을 반영하는 페드워치에 따르면 연준이 12월 기준금리를 0.25%포인트 인상할 확률은 11일 오전 기준 90%대로 올라섰다. 전날까지만 해도 80%대 중반이었다. 0.5%포인트를 한꺼번에 올리는 빅스텝 가능성도 전날에는 사실상 반영되지 않았지만, 이날에는 10%에 가까운 수준으로 높아졌다.

일본은행(BOJ)의 12월 금리 인상 가능성도 여전히 높지만 미국에 비하면 시장의 기대 변화는 제한적이다. 금리 스와프 시장에서는 BOJ가 12월 기준금리를 0.25%포인트 인상할 확률이 70%대 중반으로 나타났다. 11월 초 약 80%에서 다소 낮아진 수치다.

양국이 동시에 금리를 올리더라도 미국의 인상 기대가 더 빠르게 높아지면 미·일 금리 차가 쉽게 좁혀지지 않을 수 있다.

니혼게이자이신문은 앞으로 엔화 흐름을 좌우할 변수는 내년 이후 양국의 금리 인상 속도라고 지적했다.

BOJ는 최근 공개한 10월 금융정책결정회의 주요 의견에서 금융환경이 여전히 완화적이라며 중립금리 수준에 도달하는 속도를 높일 필요가 있다는 의견을 내놓았다. 추가 금리 인상에 긍정적인 기류가 이어지고 있다는 의미다.

다만 BOJ가 추가 인상에 신중해질 가능성도 있다. 일본의 기준금리가 이미 중립금리로 추정되는 범위에 들어섰다는 분석이 있어, 앞으로는 물가와 임금 흐름을 더 면밀하게 확인해야 하기 때문이다.

특히 2027년 봄 노사 임금협상인 '춘투' 결과가 중요한 판단 근거가 될 전망이다. BOJ 내부에서도 임금과 물가가 서로 영향을 주며 2% 물가 목표에 부합하는 속도로 오를지를 지켜봐야 한다는 의견이 나왔다.

내년 임금 인상 흐름이 올해보다 약해질 수 있다는 점은 BOJ의 고민이다. 2026회계연도 물가 상승률이 전년도보다 완만해질 것으로 예상되는 만큼, 물가 부담에 대응한 기업들의 임금 인상 동력이 약해질 가능성이 있다.

주요 기업의 춘투 결과가 발표되는 3월 중순은 BOJ의 금융정책결정회의와 시기가 겹치는 경우가 많다. SMBC신탁은행의 니노미야 게이코 선임 외환시장 애널리스트는 강한 임금 인상이 확인되지 않으면 다음 금리 인상 시점이 내년 3월 이후로 늦춰질 수 있다고 전망했다.

미·일 금리 차가 당분간 좁혀지기 어렵다는 전망이 확산하면 엔화 약세 압력도 쉽게 해소되기 어려울 것으로 보인다.

goldendog@newspim.com