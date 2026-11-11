6·25 전사자 동생 "형이 그립다"… 보훈부, 부산서 유엔참전국 감사 오찬

AI 핵심 요약beta
- 국가보훈부는 11일 부산에서 유엔참전용사 감사 오찬을 열었다
- 참전용사와 유족 등 150여 명이 참석해 희생과 공헌을 기렸다
- 권오을 장관은 참전용사 5명에게 평화의 사도메달을 수여했다
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AI로 복원한 전사·실종장병 방한 모습, 위트컴 장군 공적 영상 상영
권오을 장관, 참전용사 5명에 '평화의 사도메달'… "국제보훈 사업 확대"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 6·25전쟁에서 전사한 미국 참전용사 존 월포드의 남동생 폴 월포드가 11일 형을 향한 그리움을 담은 답사를 낭독했다. 형이 목숨을 바친 땅, 부산에서였다.
국가보훈부는 이날 오후 1시 시그니엘 부산 그랜드볼룸에서 '유엔참전국 감사 오찬'을 열었다. 유엔 참전용사 국제추모의 날(11월 11일)을 맞아 마련한 행사다. 6개 참전국에서 방한한 참전용사와 전사·실종장병 유족 36명, 스콧 윈터 유엔군사령부 부사령관, 페이터 반 더 플리트 주한 네덜란드 대사와 국방무관 등 150여 명이 참석했다.
행사는 추모 테이블 촛불 점화로 시작됐다. 권 장관과 전사·실종장병 유족 대표가 촛불을 밝혔다. 이어 인공지능(AI) 복원기술로 전사·실종장병의 방한 모습을 구현한 헌정 영상이 상영됐다. 영상에는 전후 이재민 구호와 미군 전사자 유해 발굴에 힘쓴 고(故) 리처드 위트컴 장군의 공적도 담겼다.
권 장관은 참전용사 5명에게 '평화의 사도메달'을 수여했다. 답사는 호주 참전용사 레지널드 월머가 먼저 했다. 월머는 1951년과 1953년 두 차례 해군으로 참전해 한강 함포 교전과 정전 유지 임무를 수행했다. 폴 월포드가 뒤를 이었다.
축사는 윈터 부사령관이 맡았다. 호주 육군 1사단장 출신으로 올해 1월 부임했다. 건배사는 켈리 맥키그 미국 전쟁부 전쟁포로·실종자확인국(DPAA) 국장이 했다.
권 장관은 "대한민국의 오늘을 있게 한 유엔참전용사들의 뜨거운 인류애"에 감사를 표했다. 그는 "영웅들의 희생과 헌신이 미래 세대에 온전히 기억되고 계승될 수 있도록 국제보훈 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
방한단은 12일 서울 전쟁기념관 헌화 일정을 마친 뒤 13일부터 국가별 일정에 맞춰 출국한다.
gomsi@newspim.com