한수원 노사 손잡고 "세계 에너지시장 리더" 비전 선포

AI 핵심 요약beta
- 한수원 노사는 10일 경주 본사에서 미래 에너지시장 공동비전을 선포했다
- 노사는 신뢰와 협력으로 미래 에너지시장 선도에 함께 도약하기로 했다
- 공동 과제를 발굴해 선진 노사문화와 지속가능한 성장을 추진할 계획이다
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강창호 노조위원장 "노사 손잡고 앞장"
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한국수력원자력(사장 김회천) 노사가 신뢰와 협력을 바탕으로 미래 에너지 시장을 선도하기 위한 새로운 공동 비전을 선포했다.
한수원 노사는 지난 10일 경주 본사에서 김회천 사장과 경영진, 강창호 노동조합 중앙위원장 등 노사 대표들이 참석한 가운데 '노사가 함께 만들어가는 세계 에너지 시장의 미래 리더'를 새로운 비전으로 발표했다.
이번 노사 공동 비전 선포는 급변하는 대내외 경영 환경에 노사가 한마음으로 대응하고, 미래 에너지 시장을 선도하는 '퍼스트무버(First Mover)'로 함께 도약하자는 공감대에서 마련됐다.
김회천 한수원 사장은 "노사가 굳건한 신뢰를 바탕으로 뜻을 모아 비전을 선포하게 되어 더욱 뜻깊다"고 밝혔다. 강창호 한수원 노조 중앙위원장도 "직원들의 자긍심을 높이고 행복한 일터를 만들 수 있도록 노사가 손잡고 앞장서겠다"고 화답했다.
이번 공동 비전 선포를 계기로 한수원 노사는 신뢰와 상생의 선진 노사문화를 확고히 정착시키고, 지속 가능한 미래 에너지 리더로 도약하기 위한 공동 과제를 발굴해 적극 추진해 나갈 계획이다.
dream@newspim.com