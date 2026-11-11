모바일 캐주얼로 포트폴리오 다양화...엔씨, 영업이익 흑자 전환

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모바일 캐주얼, 전체 매출의 25% 차지

아이온2, 4분기 실적에 반영 예정

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 엔씨가 다중접속역할수행게임(MMORPG) 모바일 캐주얼 게임의 실적을 앞세워 흑자전환에 성공했다.

엔씨는 연결기준 2026년 3분기 실적 결산 결과 매출 6865억원, 영업이익 1196억원, 당기순이익 200억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 91% 증가했고 영업이익은 흑자전환했다.

엔씨 판교 R&D 사옥. [사진=엔씨]

3분기까지 누적 매출은 2조144억원으로 전년 동기 대비 83% 성장하며 2026년 매출 가이던스 하단인 2조 원을 조기 달성했다.

지역별 매출 비중은 한국 46%, 북미·유럽 34%, 아시아 20%다. 해외 매출 비중은 54%로 5분기 연속 상승세를 이어갔으며 북미·유럽을 중심으로 글로벌 매출 기반이 확대되고 있다.

플랫폼별 매출은 PC 게임 2894억원, 모바일 게임 1622억원을 기록했다.

리니지 클래식의 3분기 매출은 1587억원으로, 출시 후 약 8개월 간 누적 매출은 4278억원을 달성했다. 결제 이용자 수 등 주요 지표가 안정적으로 유지되며 꾸준한 성과를 내고 있다는 설명이다.

지난 10월 5일 글로벌 서비스를 시작한 아이온2는 최고 동시 접속자 수 41만 명을 달성했다. 9월 30일 얼리 액세스부터 11월 10일까지 누적 매출은 1103억 원이다. 아이온2 글로벌 서비스 매출은 4분기부터 본격 반영된다.

모바일 캐주얼 매출은 1719억 원으로 전분기 대비 증가했다. 전체 매출의 25%를 차지하며 매출 포트폴리오 다변화에 기여했다. 중국 모바일 게임 개발사 '고릴라스튜디오'의 차기작 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결하는 등 모바일 캐주얼 사업 확장 전략을 지속 추진한다.

엔씨는 이날 공시를 통해 2026년 매출 목표 가이던스를 2조8000억원으로 상향 조정했다. 2027년 매출 가이던스는 3조2000억원에서 3조4천000억원으로 제시했다. 핵심 지식재산권(IP)의 확장, 글로벌 신작 출시, 모바일 캐주얼 부문의 지속 성장 등을 반영했다.

엔씨는 2027년까지 서브컬처, MMORPG, 슈팅 등 다양한 장르의 신작 10종을 글로벌 시장에 선보일 계획이다.

origin@newspim.com