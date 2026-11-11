[마감시황] 코스피 2.6%·코스닥 5.6%↑…코스닥 연속 매수 사이드카

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외국인 코스피 7761억원 순매수

코스피 5375.36·코스닥 705.10 마감

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 11일 국내 증시가 반등세를 이어갔다. 코스피는 외국인 매수세에 힘입어 2% 넘게 올랐고, 코스닥은 5% 넘게 급등하며 700선을 회복했다. 코스닥시장에서는 이틀 연속 매수 사이드카가 발동되는 등 강한 반등 흐름이 나타났다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 136.23포인트(2.60%) 오른 5375.36에 거래를 마쳤다. 외국인이 7761억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반면 개인과 기관은 각각 8931억원, 4216억원을 순매도했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 11일 코스피 지수가 전 거래일보다 29.42포인트(0.56%) 하락한 5209.71에 출발했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 0.87포인트(0.13%) 상승한 668.48에 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 오전 9시 기준 1339.2원에 거래되고 있다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.11.11 mironj19@newspim.com

시가총액 상위 종목에서는 반도체주가 강세를 보였다. 삼성전자는 3.57%, SK하이닉스는 5.36% 상승했다. 삼성전자우(3.77%), SK스퀘어(4.74%), 삼성전기(4.65%)도 올랐다. LG에너지솔루션(1.51%), KB금융(0.39%), 삼성생명(1.23%) 등도 상승 마감했다. 반면 삼성바이오로직스(-2.59%), 현대차(-0.91%)는 하락했다.

코스닥지수는 전 거래일보다 37.49포인트(5.62%) 오른 705.10에 장을 마감했다. 기관이 3180억원을 순매수한 반면 개인과 외국인은 각각 2254억원, 1032억원을 순매도했다.

장중에는 코스닥 프로그램매수호가 일시효력정지(매수 사이드카)가 발동됐다. 한국거래소는 이날 오전 11시 28분 44초 코스닥시장에서 매수 사이드카를 발동했다고 밝혔다. 발동 당시 코스닥150 선물가격은 전 거래일보다 66.20포인트(6.06%) 오른 1158.60을 기록했고, 코스닥150 현물지수는 67.42포인트(6.19%) 상승한 1156.27을 나타냈다.

매수 사이드카는 코스닥150 선물가격이 전 거래일 대비 6% 이상 상승하고 현물지수도 3% 이상 오른 상태가 1분간 지속될 경우 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지하는 시장 안정 조치다. 발동 후 5분이 지나면 자동 해제된다.

코스닥시장에서는 2차전지와 반도체 관련 종목을 중심으로 상승 폭이 컸다. 에코프로(10.03%)와 에코프로비엠(11.39%)이 두 자릿수 상승률을 기록했고, 주성엔지니어링(17.14%), 심텍(14.07%), 이오테크닉스(8.43%), 리노공업(7.00%) 등도 강세를 보였다. 알테오젠(4.08%), 레인보우로보틱스(7.08%), 삼천당제약(3.91%)도 올랐다. 반면 HLB(-1.16%)는 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 "인공지능(AI) 투자심리 회복에 관련 밸류체인 강세가 전개됐고, 코스닥은 저가 매수세가 유입되며 업종 전반으로 상승세가 확산됐다"고 설명했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 3.9원 내린 1333.6원에 주간 거래를 마쳤다.

rkgml925@newspim.com