진영승 합참의장, KF-21 몰고 지휘비행… "도발 땐 즉각 출격"

중부 전투비행단서 KF-21·FA-50 편대비행으로 영공방위태세 점검

미사일우주감시부대 찾아 KAMD 실시간 작전태세 확인

"적 미사일 가장 먼저 탐지하는 곳이 미사일 방어작전의 시작"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 진영승 합참의장이 11일 국산 전투기 KF-21에 직접 올라 지휘비행을 했다. 같은 날 미사일우주감시부대도 찾아 탄도미사일 조기경보태세를 점검했다.

합동참모본부에 따르면, 진 의장은 이날 중부지역 공군 전투비행단에서 영공방위태세를 점검한 뒤 KF-21에 탑승했다. 비행은 국산 전투기인 KF-21과 FA-50의 편대비행으로 진행됐다. 진 의장은 이 비행에서 KF-21의 완성도와 작전운용 성능을 직접 확인했다.

진영승 합참의장이 11일 중부지역 공군 전투비행단에서 KF-21을 타고 지휘비행을 했다. 사진은 이날 편대비행 중인 KF-21 양산기 2대(꼬리날개 번호 26-001·26-002). [사진= 합동참모본부] 2026.11.11 gomsi@newspim.com

비행 후에는 조종사들과 디브리핑을 했다. 진 의장은 "압도적 공군력으로 적을 억제하고, 상황이 생기면 즉각 출격해 대응할 수 있는 태세와 능력을 갖추라"고 지시했다.

이어 "KF-21은 자주국방의 상징이자 앞으로 우리 군의 핵심전력"이라며 "KF-21을 처음 전력화해 운용한다는 자부심과 책임감을 갖고 영공을 굳건히 지켜 달라"고 당부했다. 이 비행단이 KF-21을 처음 실전 배치받아 운용하는 부대라는 점을 짚은 것이다.

진영승 합참의장이 11일 KF-21을 타고 지휘비행을 했다. 사진은 이날 편대비행 중인 KF-21 2대(앞쪽)와 FA-50 2대(뒤쪽). [사진= 합동참모본부] 2026.11.11 gomsi@newspim.com

진 의장은 이어 탄도미사일 감시 임무를 맡은 중부지역 미사일우주감시부대를 찾아 한국형 미사일방어체계(KAMD)의 실시간 작전태세를 확인했다. 그는 "적의 미사일 도발을 가장 먼저 탐지하는 이곳이 미사일 방어작전의 시작"이라며 "어떤 형태의 적 미사일이든 신속히 탐지·전파해 24시간 조기경보태세를 유지하라"고 지시했다.

또 "적 미사일 위협 속에서 국민의 생명과 안전을 지키는 것이 군 본연의 임무"라며 "한국형 3축체계의 핵심자산을 운용한다는 긍지로 확고한 대비태세를 유지해 달라"고 했다.

진영승 합참의장(왼쪽)이 11일 KF-21 지휘비행에 앞서 기체 외부를 점검하고 있다. [사진= 합동참모본부] 2026.11.11 gomsi@newspim.com

합참은 이번 점검이 영공방위태세와 미사일 감시태세를 확인하고 작전부대 장병을 격려하기 위한 것이었다고 밝혔다.

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