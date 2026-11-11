스마일게이트, '카오스 제로 나이트메어' 시즌5 2차 업데이트

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트는 11일 카오스 제로 나이트메어 시즌5 두 번째 업데이트를 진행했다
- 시즌5 스토리 2장과 신규 전투원 블레이즈벨, 파트너 비비안이 추가됐다
- 대균열 개편과 육성 개선, 기념 이벤트 및 미니게임 콘텐츠가 적용됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트가 서비스하는 다크 판타지 로그라이크 RPG '카오스 제로 나이트메어'가 11일 시즌5의 두 번째 업데이트를 진행했다.
이번 업데이트에서는 시즌5 스토리 2장이 추가됐다. 혹한의 행성 '니발리스'에 위치한 카오스 '천상의 방벽'에서 함장 일행이 프레이야 가문의 가주 '블레이즈벨'을 구출하는 내용으로 전개된다.
신규 전투원으로 블레이즈벨이 추가됐다. 정의 속성 '컨트롤러' 클래스로 불을 콘셉트로 한 스킬을 사용한다. 핵심 카드인 '흩날리는 불꽃'은 행동 포인트를 획득하고 추가 카드를 드로우해 아군을 보조한다. 신규 파트너 '비비안'도 함께 추가돼 담당 전투원의 방어력을 증가시키고 정의 속성 아군의 피해량과 치명 확률을 높인다.
보스 사냥 경쟁 콘텐츠 '대균열'의 구조가 변경됐다. 기록 경쟁 없이 가볍게 플레이하는 '토벌전'과 본격적인 경쟁을 펼치는 '공훈전' 두 가지로 나뉜다. 보스 공략 정보 제공, 전투원 추천 편성, 전투 배속 기능이 새롭게 도입됐다. 전투원 육성 부분도 개선됐으며 프로필과 세이브 데이터 꾸미기 관련 기능도 추가됐다.
신규 이벤트도 오픈됐다. 블레이즈벨 업데이트를 기념해 12월 2일까지 '기억을 비추는 불꽃' 이벤트가 진행된다. 블레이즈벨의 과거 기억을 따라가며 미션을 수행하고 크리스탈과 성장 재화를 획득할 수 있다.
진행 중인 '나이트메어 드림파크' 이벤트에는 미니게임 방식의 '질서정연 이용 수칙'이 추가돼 드림파크 내 놀이기구를 수리하는 등 스테이지를 클리어하며 보상을 획득할 수 있다.
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